Un doublé de Bassette et Caen va au Stade de France

"Je marque le premier but de la tête, sur corner et puis le deuxième, je le mets déjà sur un penalty , raconte Norman Bassette. Pas trop difficile de s’élancer pour un tir au but quand on en a déjà transformé un pendant le match? Si, c’est quand même spécial. Cela met un peu plus de pression. Le premier, je l’avais tiré sur la droite. Pour le second, j’ai finalement décidé de frapper plein centre. À ce niveau, les adversaires vous étudient à la loupe, donc j’ai pris le pari de tenter quelque chose de différent. Cela a réussi."

45 membres de la famille et 11000 personnes

Si Norman Bassette avait déjà pu goûter à la joie d’un match de Ligue 2, ce samedi, la sensation était encore plus belle. "Il faut bien se dire que nous avons joué devant 11000 personnes, indique Norman Bassette. En Ligue 2, j’avais déjà joué devant un stade bien rempli, mais samedi, la sensation était encore plus belle à cause de l’enjeu. Se qualifier pour la finale de la Coupe Gambardella, c’est une sacrée performance. Et tirer un penalty devant 11000 personnes, je peux vous dire que c’est spécial. Au début de match, comme tout le monde, j’étais un peu stressé. Tu te demandes si tu vas savoir assurer ou si tu vas te vautrer. Mais quand tu joues dans une telle ambiance, la fatigue que tu ressens dans les jambes quand l’heure de jeu arrive, tu ne la sens plus. Cela donne une sacrée dose de motivation en plus. Quand tu marques un but et que tu entends le stade scander ton nom, c’est incroyable. En plus, pour l’occasion, j’avais 45 membres de ma famille qui avaient effectué le déplacement. Cela n’arrive pas chaque semaine pour moi de jouer devant eux. Je voulais les rendre fiers. Une victoire méritée? Je pense. C’était du 50/50, mais mentalement, nous avons su être à la hauteur. Notre esprit de groupe a su faire la différence."

En finale, Caen jouera face à Lyon, tombeur de Troyes au tour précédent. La finale, qui sera retransmise par France Télévisions, est prévue le samedi 7 mai à 17h15. "Et nous jouerons au Stade de France, ce qui donne encore une saveur supplémentaire , savoure l’attaquant passé par Eupen, Virton ou encore Charleroi. Qui est favori? Si on regarde uniquement le niveau des équipes fanions, Lyon est favori. Mais nous avons une carte à jouer. Nous avons les moyens de gagner, mais il faudra tout donner."

Pour Norman Bassette, le but de la fin de saison est de pouvoir grappiller quelques minutes en Ligue 2. "Je suis toujours avec l’équipe réserve pour l’instant, mais je vais tout donner pour aller gratter une place sur le banc et pour faire partie du groupe. C’est à moi de prouver au coach que je mérite une sélection, termine Norman Bassette. La saison prochaine? L’objectif, c’est de pouvoir suivre la préparation avec le groupe pro et de m’imposer. Mais il me reste beaucoup de travail."