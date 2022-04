Et le premier finaliste est connu depuis vendredi dernier avec la qualification d’Action 22 Tenneville au détriment du MF Habay qui rêvait pourtant d’un doublé coupe-championnat. La deuxième demi-finale se déroule ce soir avec de retrouvailles entre le Racing Arlon et le MF Saint-Hubert.

À l’instar des Habaysiens, les Borquins ont également décidé de reprendre en bas de l’échelle, en P3. Les deux formations se connaissent. "La dernière fois qu’on a rencontré le Racing, c’était en demi-finale de la coupe en mai 2019, se souvient le CQ borquin Valentin Plumer. Et cela s’était soldé par une défaite aux tirs au but. On espère bien sûr ne pas revivre une telle mésaventure." Chardome, Peltgen et Collette (soucis musculaires) sont tous trois incertains dans les rangs borquins.

Arlon veut garder la coupe

Du côté arlonais, on sait que la tâche ne sera sans doute pas facile malgré les deux divisions d’écart. "On s’attend à un match fermé contre une équipe de P3 qui, sans sa décision d’être rétrogradée, jouerait sûrement la tête en P1", prévient le Lorrain Amaury Duroy. Cela va être un match sympa. Notre noyau dur de supporters devrait être là pour nous soutenir et nous emmener en finale. L’objectif était clair: il nous reste deux matches pour conserver la Coupe." Th.L.

MF Saint-Hubert: Thiry, Haag, Peltgen, Claude, Chardome, Breuskin, Drek, Collette.

Racing Arlon: onze joueurs sont disponibles. Un choix devait être réalisé après l’entraînement en prairie d’hier soir parmi Tiberghien, K. Duroy, Leyder, Lambotte, Decroyer, Agostino, Marotte, Leruitte, Erdeljan, E. Duroy et Schumacker.