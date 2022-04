R2 Messieurs : la quinzième de Neufchâteau B sans forcer

Ce mercredi, Neufchâteau a mis un peu de temps à rentrer dans le match.Pas suffisamment attentifs et agressifs en défense, les Chestrolais sont trop maladroits en attaque: 9-9 après cinq minutes. Natoye reste dans le coup (15-15) et termine même le premier quart-temps en tête: 16-18 sur une bombe de Van Doninck. Dans le début du deuxième quart-temps, les Natoyens se détachent à 18-22 (13’) avant que Mathis Bizimana n’entre en action.Le Chestrolais s’impose dans la raquette et Neufchâteau passe devant: 26-24 après seize minutes. Natoye n’a pas de solutions pour l’arrêter.Démoulin aux lancers, M.Bizimana sous l’anneau et Guischer, en contre, font le trou: 33-26. Cleymans réplique, mais c’est le quart-temps de Mathis Bizimana qui attaque l’anneau et conclut en dunk: 37-32 au repos.

Les Namurois s’accrochent (44-41), mais Neufchâteau élève son niveau et fait la différence en cinq minutes. C’est d’abord Démoulin, l’ancien Natoyen, qui s’illustre dans la raquette et à distance, avant deux missiles de Geubel et Hissette (54-45).Démoulin, seize points dans le troisième quart-temps, enfonce alors le clou avec deux nouvelles bombes et un panier: 63-49. Hissette achève le travail en lay-up et d’un nouveau tir à trois points, sur le buzzer, de la mi-terrain: 68-54 à la demi-heure. Le début du dernier quart-temps est marqué par l’exclusion de Mathis Bizimana pour une faute disqualifiante sous l’anneau. Les Chestrolais restent cependant dans le match et Geubel se charge de maintenir Natoye à distance: 77-60 à quatre minutes de la fin. Neufchâteau gère et s’impose finalement 88-72.