Michaël Sauté, la première depuis plus de deux ans

Figure emblématique de Florenville, Michaël Sauté a un peu disparu du paysage footballistique depuis son arrêt sur le titre en P2 avec Christophe Jego. Le déplacement de Longlier, un de ses anciens clubs, au RAF ce soir était l’occasion de prendre des nouvelles. S’il continue à suivre les résultats, l’ancien ailier a un peu décroché avec le football. "Je suis venu voir Florenville – Libramont la semaine dernière, parce qu’un copain m’a demandé de venir avec lui, mais je n’avais plus vu un match depuis mars 2020, avant que le Covid ne vienne arrêter les compétitions, se souvient l’ancien joueur de Virton, Bercheux, Florenville, Bièvre et Longlier. Après, j’étais content de pouvoir revoir des mecs comme Kevin Arnould ou Joaquin Villalba, avec qui j’ai évolué à Bièvre. Je suis encore allé taper la balle en réserve, mais je me suis blessé au genou et je suis passé sur le billard voici deux mois. Je commence seulement à pouvoir reprendre la course, puis je reprendrai le trail, un sport que je pratique depuis que j’ai arrêté le football. Est-ce que je rejouerai? Je ne sais pas encore, cela dépend du genou. Mais quand tu as joué pendant des années, c’est toujours agréable de retrouver l’ambiance du vestiaire. Enfin, je ne vais pas me plaindre, j’ai joué longtemps et si j’avais continué à m’entraîner, je pense que j’aurais pu faire encore quelques années."