Mais l’affrontement de ce samedi entre deux cadors de la série pourrait surtout être une répétition pour la finale des play-off puisque Libramont et Arlon sont les deux équipes le plus souvent citées comme futurs finalistes lorsque les amateurs de basket jouent au jeu des pronostics. "Une finale avant l’heure? C’est prématuré de dire cela.Cela pourrait arriver car nous ne nous affronterons pas lors de la demi, mais c’est trop tôt pour dire que ce sera la finale , assure Pierre Lesgardeur. De toute manière, quand les play-off arrivent, tout recommence plus ou moins à zéro.Rulles a peut-être mal terminé la saison, mais ce n’est pas pour autant que nous allons nous promener contre cette équipe. Tout le monde veut faire tomber Libramont depuis le début de la saison.Et ce sera le cas jusqu’à la fin."

Pour ce samedi soir, Pierre Lesgardeur espère surtout voir son équipe prendre du rythme et de la confiance. "Mathématiquement, une défaite ne changerait rien pour nous car nous sommes assurés de terminer en tête , calcule le mentor de Libramont. Le match a par contre plus d’enjeu pour Arlon qui doit gagner pour assurer sa deuxième place.Maintenant, ce match a une importance psychologique.Dans quinze jours, nous avons une finale de Coupe.Ce serait bien d’y arriver en gagnant nos deux dernières rencontres de championnat. Et puis, cela nous permet d’avoir du rythme et des matches avec intensité"

«Nous avons eu des trous pendant la saison»

On le sait, Libramont jouera encore deux fois en championnat (NDLR: face à Arlon et Chantemelle) avant de jouer la finale de la Coupe à la fin du mois.Les Libramontois débuteront donc les play-off avec trois matches à enjeu dans les jambes pendant que Rulles et Habay n’auront plus joué un match officiel depuis début avril." Après, il faut bien se dire que si nous devons encore jouer des matches de championnat maintenant, c’est parce que nous avons eu des trous pendant la saison , signale Pierre Lesgardeur qui devra se passer des services d’Arnaud Piette et de Gilles Colette ce samedi. Alors, évidemment, c’est mieux de pouvoir avoir du rythme, mais durant le championnat, nous avons aussi eu des semaines où nous n’avons pas joué. Et je ne m’inquiète pas pour Rulles et Habay.J’ai lu que ces équipes allaient jouer des amicaux face à des adversaires de qualité, notamment Neufchâteau B.Je sais que les quatre équipes seront prêtes au moment de débuter les play-off."