«La pire saison» de Moing, la satisfaction de Brault, les premières réactions après Florenville – Longlier

À l’issue du match, Jeffrey Brault se félicitait de cette victoire. "Nous savions que ce ne serait pas facile, mais quand tu ouvres le score après deux minutes, cela soulage, confiait le portier de Longlier, à l’assist sur le 0-1. Avec trois buts d’avance à la pause, c’était plié.Le coach avait demandé d’essayer de marquer rapidement.Nous avons respecté la consigne. Nous continuons à mettre la pression sur Freylange et Arlon.L’objectif, c’est le tour final.Si nous gagnons les deux derniers matches, nous y serons."

Dans le camp adverse, Brian Moing était dépité. "On donne deux cadeaux sur les deux premiers buts.C’est à l’image de la saison.Nous sommes capables d’avoir de bonnes phases, mais c’est compliqué, soupirait le Florentin.Là, nous serrons les dents.Vivement la fin.Je joue au football depuis des années, mais une saison pareille, je n’ai jamais connue. C’est la première fois que je me sens toujours autant ridicule sur un terrain.Après, je n’accable personne, je me mets dans le lot.Nous mettons des choses en place.Contre Libramont, nous respectons tout pendant une mi-temps et puis, nous prenons un but cadeau.Ici, je n’avais qu’une envie, que les minutes passent et que l’arbitre siffle la fin.Je n’avais vraiment pas envie de terminer comme cela. Vivement la fin."

FLORENVILLE : De Oliveira 3, Moing 6, Leclere 4, Georges 4, Mouton 4, Closse 5, Gisa 5, Mani 5, Safsaf 5 (72’, Tetart), Gomez 5 (53’, Matz 5), Verdun 4 (46’, De Boni 5).

LONGLIER : Brault 7, Evrard 6, Henrotte 6 (75’, Lecler), Furdelle 6, Van Den Eynde 6, Debehogne 7 (57’, Winand), Veriter 6 (62’, Hutin), Perreaux 7, M. Toussaint 6, Lahrach 7 (80’, Noël), Gagban 8.

Arbitre: D. Englebert.

Assistance : 80.

Note du match : 6.

Cartes jaunes : Georges, Closse.

Buts: Gagban (2’, 0-1; 21’, 0-2), Lahrach (34’, 0-2), Toussaint (51’, 0-4), Van Den Eynde (75’, 0-5).

2’, coup franc pour Florenville. Brault s’empare du ballon et relance rapidement. Mouton et Leclere ne se comprennent pas. Gagban laisse rebondir deux fois avant d’allumer De Oliveira (0-1).

21’, sur un ballon en profondeur, De Oliveira dégage directement dans les pieds de Gagban qui envoie au fond (0-2).

34’, Gagban ouvre vers Veriter dans le dos de l’axe défensif. De Oliveira repousse du pied mais Lahrach a suivi et place au fond (0-3).

51’, Lahrach glisse vers Toussaint qui part encore dans le dos de la defense avant de fixer De Oliveira (0-4).

75’, lourde frappe de Gagban relâchée par De Oliveira. Van Den Eynde a suivi (0-5).