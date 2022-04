Après quasi deux mois sans dossard, le Tharé a démontré samedi qu’il n’avait rien perdu de sa grande forme sur un très relevé Trail des Idylles à Malmedy, organisé en parallèle du National de course de montagne, à Malmédy aussi. Sur 53 km agrémentés de 2690 m de dénivelé positif, il a terminé 2e sur plus de 200 participants, en 5 h 3', à moins de 5 minutes de l’ancien champion de Belgique Jérôme Remacle.

"Il s’agit d’une superbe 2eplace, sur un parcours extrêmement costaud pour la Belgique , commente Florentin Gooris. C’est un cadeau de pouvoir pratiquer du trail sur un tel terrain dans notre pays. Après le Legends, le but était de reprendre du rythme sur une course, et de jauger mes sensations et me rassurer, en vue des 75 km de La Bouillonnante, et des objectifs suivants. C’est chose faite. D’autant que je ne visais pas le podium."

Anselme, 5e: «Le Hérou officiellement détrôné»

Renaud Anselme, que l’on verra aussi sur La Bouillonnante la semaine prochaine, a fini 5e en 6 h 01'. "Le Hérou est officiellement détrôné , déclare le Lochnot. Je n’avais jamais vu un parcours aussi technique et physique. J’ai explosé juste avant le ravitaillement du 39e km. C’est un gros rappel au moment d’entamer la dernière partie de ma préparation."