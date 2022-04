Cara n’a qu’une idée en tête: un 3e titre national

Le Team Luxbikes Houffalize leur a par la même occasion offert un avant-goût, ou en partie du moins, des championnats de Belgique qu’il organisera une fois de plus les 23 et 24 juillet. "Certaines traces étaient différentes, car le G-Skin doit rester accessible à tous" , insiste Rémi Cara, à la fois organisateur avec son équipe et coureur. Et qui a continué à grignoter des places, en finissant 15e, après avoir terminé 22e à Jemelle puis 18e à Sibret.

«Devant, que des gars qui ont roulé beaucoup plus»

"Si j’ai roulé 1000 km en 2022, c’est bien" , note l’Houffalois. Menuisier et pompier, je bosse aussi après journée et j’ai une compagne, tout cela me laisse peu de temps pour m’entraîner. Devant moi, il n’y a que des gars qui ont roulé beaucoup plus, jusqu’à 5000 ou 6000 km. Il n’y a pas de secret. Je suis content de mes résultats."

Rémi Cara passera la vitesse supérieure en temps voulu, en vue des championnats de Belgique, où il espère décrocher un 3etitre consécutif en élites 3, jadis les amateurs. "Le national est mon seul objectif cette année , clame-t-il. Même si je ferai aussi l’un ou l’autre marathon, dont La Hallonienne lundi, sur 60 km, 90 km c’est trop. On me verra peut-être aussi sur les Grand Fondo d’Étalle et Schleck, avec Rémi Dechambre."

Avant le National, Rémi Cara et le Team Luxbikes Houffalize s’illustreront encore en termes d’organisations le 26 juin lors de la Vayamundo MTB Cup. Après quoi ils inviteront encore les pilotes à trinquer sur le Chouffe Marathon le 21 août.