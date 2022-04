Franchement, nous avons eu du mal en première période.Nous n’arrivions pas à nous trouver.Et même si je sais que c’est pareil pour les deux équipes, le terrain n’était pas évident. Nous n’avons pas l’habitude de jouer sur une surface pareille.Et il faut aussi dire que Florenville n’a pas mal joué du tout. Ce n’était vraiment pas simple.

On imagine que Samuel Bodet a haussé le ton à la pause?

Il a gueulé un coup (rires).Il nous a dit qu’il fallait absolument se remettre en question et qu’un réveil en seconde période était indispensable. Je pense qu’il a eu raison car nous avons montré une réaction en seconde période même si ce n’était pas encore un grand Libramont.Mais l’égalise tombe rapidement et cela nous a bien remis dedans. Et le 1-2 vient vite aussi. Après ce deuxième but, on a bien senti que Florenville baissait en intensité. Nous avons su profiter des espaces, partir en contre et aller planter deux autres buts.Nous avons mieux maîtrisé notre sujet et surtout, nous étions plus calmes car nous étions un peu nerveux et trop bouillons pendant toute la première période.

Meix a perdu deux points face à Freylange.Vous revenez à cinq longueurs, mais avec un match de moins.Vous pensez toujours au titre?

Le 0-1 aurait été encore mieux, mais ne faisons pas la fine bouche. Nous croyons toujours au titre.Même si Meix avait gagné, nous aurions continué à y croire.Il ne faut rien lâcher car nous ne voulons pas avoir de regrets.

Mais des regrets, vous pouvez en avoir quand on repense aux partages face à Vaux, Ethe ou Aubange non?

Oui.Il est clair que nous avons plus de mal pour l’instant, nous n’arrivons pas à retrouver notre football du premier tout.Et je ne sais pas pourquoi car en semaine, nous continuons à bosser de la même façon. La défaite à Freylange a fait mal dans les têtes et depuis lors, nous avons plus de difficultés.

«La pression? Elle est sur Meix»

À cause de la pression du titre?

La pression, nous n’en avons pas.Peut-être que certains joueurs s’en mettent, mais il faut bien se dire que nous n’avons rien à perdre.La pression, elle est sur Meix, ce sont les Gaumais qui sont en tête.

Vous aviez évoqué une probable fin de carrière voici quelques semaines.Vous êtes toujours décidé à ranger les crampons?

J’aurais bien aimé arrêter, mais j’ai tout le monde qui me pousse à continuer encore un an.Je réfléchis donc encore. Mais si je continue, c’est pour le faire à fond. Je ne vais pas venir m’entraîner une fois de temps en temps. Je dois encore revoir le président prochainement.Mais bon, à la base, je comptais arrêter pour me mettre au trail avec mon beau-frère.Je voulais aussi apprendre l’anglais pour éviter d’avoir un traducteur avec moi lors des réunions au boulot (rires). Enfin, nous allons tenter de s’arranger pour continuer encore un an.

En P1 ou en D3?

J’espère en D3. J’ai toujours voulu jouer à ce niveau.

Vous préférez donc une montée en D3 que la victoire en Coupe?

Je prends les deux (rires).Mais si nous allons au tour final et que nous allons encore plus loin en Coupe, nous savons qu’il faudra s’accrocher parce que les matches s’enchaîneront.