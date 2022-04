Et pourtant, Bouillon est passé complètement à côté de son sujet.Laminées dans tous les secteurs de jeu, les Bouillonnaises s’inclinent sur un cinglant 3-0.Résultat des courses, alors qu’il ne reste que deux matches à jouer, Bouillon ne compte plus qu’un petit point d’avance sur Jemeppe, avant-dernier du classement.Et quand on sait que les deux derniers basculent en P1, on comprend que Bouillon va devoir serrer les fesses jusqu’au bout. "Mais attention qu’il ne reste plus qu’un seul match à Jemeppe, précise Laura Herin. Cette équipe devra se déplacer à Beauraing.J’espère que les Beaurinoises, que nous avons battues voici un mois, feront le boulot.Elles viennent de battre Gembloux donc je suppose qu’elles ne sont pas totalement démobilisées pour cette fin de saison. Après, nous savons ce que nous avons à faire.Si nous prenons deux points, ce sera bon car nous aurons plus de victoires que Jemeppe dans tous les cas.Anous d’aller les chercher."

Du côté de Bouillon, il reste donc deux matches à se mettre sous la dent.Les adversaires?Gembloux à la maison et Namur en déplacement. "Sur le papier, le match face à Gembloux semble plus prenable que le déplacement à Namur, confesse Laura Herin. D’autant plus que pour ce dernier match, je serai absente car c’est la communion de mon fils.Audrey Kinet devra également faire l’impasse.Ce serait donc bien de prendre des points face à Gembloux, une équipe qui n’est pas dans une forme olympique en ce moment. À nous d’en profiter."

«Jemeppe avait bien plus d’envie»

Mais Laura Herin le sait, si Bouillon veut prendre au moins deux points face à Gembloux, il faudra jouer autrement que ce samedi soir. "Nous n’avons rien à revendiquer, admet l’expérimentée ardennaise. Jemeppe a dominé la rencontre de la tête et des épaules.Un set qui nous laisse des regrets?Non, car dans les trois manches, nous sommes restées derrière.Comment j’explique ce match?Je ne sais pas trop.Le stress chez certaines filles peut-être.Jemeppe avait beaucoup plus d’envie que nous.Nous n’aurions pas dit qu’il s’agissait d’un match important dans notre chef.Nous avons manqué de fighting spirit. En réception, nous avons eu du mal et à l’attaque, nous étions trop timorées. Quand nous pouvions faire le point, nous nous contentions de faire passer la balle de l’autre côté du filet pour ne pas faire d’erreur.En face, Jemeppe attaquant vraiment.Et c’était toute la différence."