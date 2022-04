Si Givry se retire, il y aura un montant en plus en P1

Le cas échéant, la place vacante laissée par Givry en D2 ou D3 (l’équipe est actuellement descendante, mais peut encore se sauver) reviendrait à une équipe de la province. Un montant supplémentaire de P1, en l’occurrence. Comme en 2018, quand Oppagne avait profité du retrait de Bertrix pour se hisser en D3.

Mais à qui reviendrait ce ticket supplémentaire pour la D3? Soit au deuxième du classement général, soit au vainqueur du tour final de P1. La première option tient la corde car, si rien n’est prévu dans le règlement provincial, le règlement fédéral, lui, stipule que les montants supplémentaires sont désignés sur base du classement final.

En 2018, la question ne s’était pas posée. D’une part parce que le tour final de P1 était déjà terminé au moment où Bertrix a annoncé son retrait; d’autre part, parce qu’Oppagne avait terminé 2edu classement ET remporté le tour final, ne laissant place à aucune réclamation.

Si le retrait de Givry est officialisé avant le début du tour final de P1, le 2epourrait donc monter directement en D3. Auquel cas une équipe supplémentaire serait qualifiée pour le tour final de P1 (le 6e).

Notons encore que, ce qui vaut pour Givry, vaut aussi pour Durbuy. Si Givry et Durbuy n’inscrivent pas d’équipe en nationale la saison prochaine, deux équipes de P1 suivront le champion en D3. Voilà qui pimentera encore un peu plus la course au podium!