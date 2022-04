Sauvé, Marloie arbitrera la lutte pour le maintien

Cette victoire, les hommes de Frédéric Jacquemart l’ont dessinée en première période. Mormont, rassuré sur son sort depuis le week-end précédent, les a bien aidés en n’alignant pas trois passes d’affilée et en abusant de longs ballons qui ont fait le bonheur du duo Gaziaux – Collard. Philippe Médery ne nous contredira pas. "Il va falloir qu’on arrête de balancer, je commence à m’emm…" , lançait-il à ses troupes, avec son flegme habituel, en milieu de première période.

Les Mormontois étaient, alors, déjà menés 0-1, à la suite d’une transversale parfaite de Paquay pour Gaziaux qui se transformait l’espace d’un instant en ailier pour servir le caviar au jeune Delvaux.

Édouard Dehon, qui avait revêtu son costume d’Iniesta au premier acte ce dimanche, se chargeait de faire le break dès la demi-heure, en brossant un coup franc au-dessus du mur mormontois.

«Je ne vais pas être très poétique»

Nulle occasion ne venait étayer la thèse d’une révolte mormontoise avant le repos, sinon une tête décroisée de Crèvecœur, non cadrée, sur un corner de Bisconti. "Je ne vais pas être très poétique pendant la mi-temps" , prévenait un Philippe Médery désabusé avant de rejoindre ses hommes au vestiaire.

On ne sait quels mots l’entraîneur liégeois a employés durant l’entracte. Mais ils ont visiblement touché les Orangés dans leur orgueil, puisque ces derniers ont pris d’assaut la cage de Desseille à la reprise. Après une sortie un peu hésitante devant Lecerf, le portier marlovanais se couchait avec brio pour stopper un envoi au sol de Pirson.

Le sursaut mormontois ne durait cependant guère plus d’un quart d’heure. Amrous se montrait encore menaçant à deux ou trois reprises, aux abords du rectangle, mais aussi virevoltant soit-il, sa précision dans le dernier geste ne sera jamais celle d’un pur n°9. On a pu le voir à la 75’ quand, seul face à Desseille, il a écrasé sa frappe.

Oppagne dans 15 jours

Non seulement Mormont ne parviendra pas à relancer le suspense, mais il s’exposera de plus en plus, au fil des minutes, aux contre-attaques marlovanaises. Les Famennois disposent d’une arme fatale dans ce domaine avec un Luka Micha qui galope aussi vite à la 92’ qu’à la 3eminute de jeu. Il l’a d’ailleurs prouvé en déposant Denis Crèvecœur, de 14 ans son aîné, dans les arrêts de jeu pour aller planter le numéro 3. L’ailier marlovanais avait déjà eu le ballon du 0-3 au bout du pied à la 65’, à la suite d’une remise de la tête de Mayanga, mais Marthoz avait alors joué les pompiers.

Assuré de prolonger son bail en D3, Marloie accueillera donc Oppagne sans la moindre pression dans quinze jours. Tout profit pour les Gaulois? "Nous devons encore affronter Oppagne et Huy et, par respect pour ces clubs, nous jouerons notre rôle d’arbitre sérieusement" , prévient d’ores et déjà Frédéric Jacquemart.

MORMONT: Marthoz; Charneux, Crèvecœur, Lo Monte; Godelaine, Prévot (62’, Halleux), Lecerf, Pirson, Amhauch; Amrous, Bisconti (80’, Hoenings).

MARLOIE: Desseille; Gérard (82’, Dion), Collard, Gaziaux (77’, Martinet), Paquay; Talmas, Dehon (90’, Sbaa), Mohimont; Delvaux (62’, Mayanga), Micha, Pratz.

Arbitre: Ch.Pottier.

Assistance: 160.

Cartes jaunes: Lecerf, Prévot, Amrous, Crèvecœur, Gérard, Micha.

Buts: Delvaux (13’, 0-1); Dehon (32’, 0-2); Micha (90’+2, 0-3).

13’, Paquay stoppe Amrous, parti en contre-attaque, avant d’envoyer une transversale parfaite vers Gaziaux. Le centre en force de ce dernier trouve Delvaux, au bon endroit (0-1) .

32’, coup franc pour Marloie à l’entrée des 16 m. Dehon brosse le ballon au-dessus du mur, Marthoz ne peut rien (0-2) .

92’, sur un ballon en profondeur de Pratz, Micha prend de vitesse Crèvecœur, dribble Marthoz et place dans le but vide (0-3) .