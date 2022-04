" Après mes soucis de ces derniers jours, c’était compliqué de rêver mieux , confie Rémy. Pourtant, j’étais encore bien placé avant l’attaque du Kruisberg (NDLR: la 27e des 34 côtes) aux côtés des gars du WorldTour. Je pense que la forme n’est pas partie, mais je suis déçu de ne pas avoir pu tenir deux bosses supplémentaires: ça aurait pu tout changer pour moi. "

Prochains rendez-vous pour l’Arlonais: la Classic Grand Besançon Doubs vendredi et le Tour du Jura samedi.

William Jr Lecerf 30edu Circuit des Ardennes

La 47e édition du Circuit des Ardennes s’est terminée samedi par la victoire du Suédois Lucas Eriksson, qui se succède ainsi au palmarès de l’épreuve. William Jr Lecerf pointe en 30e position du général, à 4’38 du lauréat. Son équipier de Lotto-Soudal Liam Slock, vainqueur à Herbeumont l’an dernier, est le seul Belge à figurer dans le top 10. On notera que la troisième étape disputée vendredi a dû être stoppée à la suite des intempéries.

Les victoires d’étapes sont revenues au Hollandais Elmar Reinders, au Tchèque Michael Kukrle et à l’Italien Marco Frigo.

Podium pour Robin Warrant à Nandrin

Si sa série (trois victoires consécutives) a été stoppée hier à Nandrin, Robin Warrant signe toutefois une nouvelle performance au mémorial Antoine Demoitié.

Le Wellinois termine 3e (92 partants). Tout comme son copain Aurélien Lejeune, 7e, il faisait partie de la trentaine de coureurs qui se sont disputé la victoire.

Emma Siegers en course pour le titre FCWB

La deuxième des trois manches du championnat francophone réservé aux juniores et cadettes s’est disputée samedi à Perwez. Les deux catégories étaient réunies pour cette épreuve (45 partantes). La Rendeusienne Emma Siegers se classe 7e et 6e juniore, la course étant remportée par Anna Vanderaerden.

Dans la course au maillot FCWB, Emma occupe actuellement la 2eplace, avec le même nombre de points (4) que la Brabançonne Zélie Graux.

Chez les cadettes, Anna Corvers, du CC Chevigny, a déjà le titre en poche.

Thibaut Warrant et Emil Siegers dans le Top 5

Pour sa course de reprise sur route, Thibaut Warrant signe la 4e place à Hélécine chez les U15.

Le Rendeusien Emil Siegers finit juste derrière.