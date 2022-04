Messancy, un champion de P2 ambitieux

Le champagne était au frais, les fumigènes prêts à dégager leurs couleurs noir et blanc.Le peuple messancéen avait répondu présent en nombre pour fêter dignement un titre qui ne pouvait plus échapper aux Zèbres et pour entrevoir de le remporter en restant invaincu. Mais il y avait aussi la pression de voir cette belle équipe de Nothomb contrarier la fête du titre et de la reporter à plus tard. Un seul petit point était suffisant pour que Messancy chavire et laisse éclater son bonheur.