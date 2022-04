Les frères Lefort ont fait fort

Derrière au repos, après un but de Georges, Libramont, où Lefort et Delwiche s’étaient montrés dangereux, aurait même pu être mené plus tôt si Bodet ne s’était pas interposé devant Fogang et Gomez. Florenville aurait aussi pu obtenir un penalty si Fogang n’avait pas voulu continuer son action au lieu de tomber dans le rectangle ."Par rapport à Bastogne, il y avait un gros changement dans notre chef , indiquait Morgan Matz. Nous étions bien organisés et nous laissions peu d’espace entre les lignes. Avec un peu d’intelligence, le score aurait pu être plus lourd au repos." Mais voilà, en seconde période, Libramont a pu compter sur ses individualités.