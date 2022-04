Givry: une seule équipe, en P3, la saison prochaine?

Mais dans les rangs givrytois, plus grand monde ne semble y croire. Le scepticisme a clairement gagné le vestiaire des Canaris, y compris chez les quatre joueurs qui avaient accepté de prolonger (Louis Cherdon, Luka Lapraille et les frères Dufrasne). Ces derniers commencent à se poser des questions sur leur avenir. Faute de nouvelles concrètes, plusieurs d’entre eux songent tout doucement à activer d’autres pistes.

Au moment où la reprise a été annoncée, il était question d’une "équipe compétitive en D2 ou D3" pour Givry. "Avec, si possible, au moins 50% de joueurs provinciaux" , ajoutait alors Jacques Aubry. Le comité givrytois avait rencontré Damien Raths autour d’une table début mars. Or nous sommes le 11 avril et Givry n’a encore pu finaliser aucune arrivée. Le club peut-il encore trouver une quinzaine de joueurs qui ont le niveau de la D2, voire même de la D3, à une période où la majorité des clubs ont déjà bouclé une bonne partie de leur recrutement? On a de plus en plus de mal à le croire: reconstruire un noyau à la hâte, en faisant venir une colonie d’inconnus étrangers, aurait-il du sens pour ce petit club de village qu’est Givry? Si des contacts ont été pris avec des joueurs de la région, des jeunes de Virton notamment, les tractations sont inévitablement plombées par l’incertitude qui règne autour de l’avenir de l’équipe A. D’autant plus qu’en l’absence de nouvelles de la part du repreneur, Givry n’a aucune garantie budgétaire.

Givry alignera-t-il une équipe en D2 ou en D3 la saison prochaine? La réponse est, plus que jamais, incertaine. Seule certitude: le club ne mourra pas. L’actuelle équipe B, qui milite en P3D, existera toujours la saison prochaine.