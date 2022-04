Non, pas un choix difficile. C’est un choix qui avait du sens, mais pour lequel j’ai longuement hésité à cause de la saison actuelle à Bastogne, qui me procure beaucoup de regrets. Avant de m’engager, je voulais aussi en savoir un peu plus sur le noyau et être certain de la motivation de tout le monde. Je ne voulais pas d’un demi-effectif. J’espère que les joueurs respecteront leur engagement.

Rulles c’est un club et une équipe que vous connaissez bien?

Oui, effectivement. Ce sont des jeunes (NDLR: à l’exception de Denis Lambert et Louis Tinant) que je connais et que j’ai déjà entraînés il y a quelques années. Ils sont forts, ils ont déjà un bon niveau et je sais qu’ils ont aussi une bonne marge de progression en équipe seniors. Avec eux, l’avenir ne fait que commencer. Et ça, c’est ce que j’aime bien. On peut créer des choses et travailler sur plusieurs années consécutives pour arriver à quelque chose de bien. Je viens à Rulles pour un projet sur du long terme.

Thibaut Collignon, j’aurais vraiment voulu le garder.

Un mot sur l’arrêt de Collignon, le départ de Prebenna?

Le départ d’André, je le comprends. Il a eu une saison compliquée cette année et il lui faut un nouveau départ. Thibaut Collignon, j’aurais vraiment voulu le garder. Il a un profil qui correspond pile poil à ma philosophie. C’est dommage. Il aurait pu apporter des choses à l’équipe et moi j’aurais pu lui en apporter aussi.

L’arrivée de Léo Chiarello?

Ça tombe bien. C’est le même type de joueur que Thibaut Collignon. Il va apporter une dynamique différente, parce qu’il est beaucoup plus physique. Tout en étant presqu’aussi jeune que les autres et en ayant le même état d’esprit. Il a beaucoup d’explosivité, de détente. Il est très rapide en transition et il pénètre très bien. Il va devoir travailler sa défense, notamment sur des postes 4.

Quel sera votre style de jeu?

Le même qu’à Bastogne. On se base d’abord sur une défense de fer, de la lecture de jeu et du basket en transition. Mais il y aura encore plus de jeu en transition qu’à Bastogne. Parce que ce sont des joueurs plus jeunes et plus rapides à Rulles. À Bastogne, on défend de manière dure, rugueuse. C’est physique. À Rulles, il faudra défendre plus agressivement sur le ballon.

L’équipe sera ambitieuse?

Oui. L’objectif sera au moins d’aller en play-off. Et une fois qu’on y est, c’est pour les gagner. Le comité veut monter rapidement en régionale.

Le titre cette année? Ce ne serait pas facile en régionale l’année prochaine.

Rulles va jouer le coup à fond en play-off dès cette saison, dans un mois. Si l’équipe crée la surprise et décroche le titre?

Ce ne serait pas facile en régionale l’année prochaine. L’arrivée d’un nouveau coach et tout ce qu’il apporte, cela demande du temps pour trouver ses marques. Il faudrait s’adapter plus rapidement en régionale qu’en P1 et cela rend les choses plus compliquées. Parce que les équipes adverses auront un niveau plus élevé qu’en P1. Il faudrait faire une très bonne préparation au mois d’août, c’est sûr.

Il vous reste trois matches avec Bastogne. Au vu de vos derniers résultats (9 défaites consécutives), vivement la fin du championnat?

Pour moi, personnellement, ça devient long. Il n’y a plus de véritable objectif, plus rien à espérer de cette fin de championnat, si ce n’est d’éviter les blessures.