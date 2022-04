News de nos expatriés : Cachbach et Déom terminent par une place dans le onze

Henen est rentré Face à son club formateur, David Henen a joué sept minutes en fin de rencontres alors que son équipe de Courtai poussait pour revenir à hauteur du Sporting d’Anderlecht qui se qualifie pour les PO1 avec ce succès 2-3.

Cachbach titulaire Mathieu Cachbach a été aligné dans l’entrejeu serésien lors du revers 0-2 contre Genk. Seraing jouera donc les barrages face au RWDM.

Emond invisible Comme toute l’équipe, Renaud Emond n’a pas été bon lors du déplacement du Standard à Saint-Trond. Les Rouges ont totalement loupé cette dernière sortie.

Lapoussin au repos Menacé de suspension, Lapoussin avait été laissé au repos alors que Moris débutait évidemment. François, lui, n’était pas encore monté au jeu au moment de l’arrêt du match à cause des débordements des supporters du Beerschot alors que le score était de 0-0.

Division 1B

Lecomte sur le banc Raphaël Lecomte n’a pas quitté le banc de Deinze samedi, pour la venue du Lierse (1-2). L’ex-Virtonais n’a plus eu droit à la moindre titularisation depuis le 12décembre.

Defourny face à Ribeiro Avec Claes et Defourny comme titulaire, le RWDM, assuré de disputer les barrages, a battu le Waasland de Ribeiro (2-1). Le gardien molenbeekois a notamment détourné un essai du Brésilien qui restera à Waasland, club auquel il appartiendra (après avoir été prêté par Charleroi).

Sale soirée pour Angiulli Puni d’une carte jaune et impliqué dans deux des buts visiteurs, Manu Angiulli a vécu une dure soirée avec Mouscron face à Westerlo vendredi (2-6). Dans les rangs du champion, Jordanov était suspendu.

Allemagne

Pas de Meunier pas de Siquet Tandis que Dortmund, toujours sans Meunier, en revalidation, s’imposait à Stutttgart (0-2), Fribourg gagnait également en déplacement à Francfort (1-2). Succès acquis sans Siquet, resté sur le banc cette fois.

Angleterre

Castagne en fin de match Timoty Castagne est entré au jeu dans les toutes dernières minutes lors de la victoire 2-1 de Leicester face à Crystal Palace.

Arménie

Lesquoy sur le banc Rien de changé pour Thibaut Lesquoy en Arménie. C’est du banc que l’ex-Virtonais a vécu le faux-pas commis par son équipe, Ararat Armenia, face à Urartu, 5e (1-1). Ararat n’a plus que trois points d’avance (et un match de plus) sur Pyunik.