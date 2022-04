Nous restons devant Huy, avec notre sort entre les mains puisqu’on a toujours ce point d’avance. Alors, on aurait pu gagner cette joute avec deux belles occasions avant le repos. Mais aussi la perdre. Les deux équipes étaient un peu craintives, n’avaient pas envie de perdre surtout.

Vous affrontez Marloie puis Raeren, Huy joue contre Sprimont puis Marloie. Qui a le calendrier le plus facile?

Aucune des deux formations puisque Sprimont doit assurer sa place au tour final la semaine prochaine alors que Raeren doit aussi préparer ce tour final. Marloie est rassuré et jouera sans pression.

Vous n’attendez pas à un cadeau entre équipes luxembourgeoises?

Non, si Oppagne doit se maintenir, il ne doit compter que sur lui. Cela ne se fait pas en foot, ou très rarement. Et souvent, cela se retourne contre les équipes qui ont agi de cette manière. Je veux qu’Oppagne se sauve grâce à ses performances, pas grâce à un cadeau d’une autre équipe.

«Regardez le temps de jeu de ceux qui s’en vont»

Oppagne a enregistré une seule arrivée pour de nombreux départs dont les frères Paquet, Kurbali ou encore Pirson, vous n’êtes pas inquiet pour la saison prochaine?

Non, pas du tout. Nous avons des joueurs qui sont tout proches de signer, mais on ne peut encore rien annoncer. Et parmi les départs, auxquels il faut ajouter Renard qui vient de nous prévenir, certains avaient peu de temps de jeu. Prenez Biquet, Rolin, Johan Paquet, Delmé ou Renard, ils n’ont pas joué énormément. Je ne dis pas qu’on ne voulait pas les garder, mais ils n’ont pas été titulaires à part entière toute la saison. Tom Paquet, c’est différent, on le savait et il était l’un des leaders. Il sera plus difficile à remplacer. Il faut aussi un gardien et nous sommes sur une bonne piste. Il sera en concurrence avec Guenaël Mazzara.

Les frères Jadot et Roberty vont rester?

Oui, les frangins ont donné leur accord. Pour Jérôme Roberty, ce sera oui si on est encore en D3. Jérôme Jadot, on voit toute son importance en ce moment, il est rassurant derrière et si on encaisse beaucoup moins, sa présence n’y est pas étrangère. Si on avait disputé toute la saison avec le noyau actuel, nous serions rassurés depuis un moment.