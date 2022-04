Orgeo B crée la surprise contre Bouillon et donne un sacré coup de pouce à Corbion

Wellin B 0 – Tellin 5

Les spectateurs ont assisté à un derby à sens unique samedi soir. Les joueurs locaux, amorphes, n’ont jamais existé dans cette partie. Le score était de 0-4 à la pause. "On peut qualifier ce match de facile.Nous avons exercé un bon pressing en première mi-temps, ce qui nous a permis de nous mettre rapidement à l’abri ", explique le défenseur tellinois Guillaume Mottet. À noter le triplé de Louis Vincent, qui est décidément en verve ces dernières semaines. Les autres pions ont été inscrits par les habitués en la matière, à savoir Rémy Laffineur et Guillaume Liesnard.

Ochamps B 6 – Libin B 1

En prélude du match du titre de l’équipe A, les Canaris ont offert un bel apéritif aux supporters venus en masse pour l’occasion. A contrario, le derby a tourné au cauchemar pour les hommes d’Arnaud Lambrechts. "Un match très complet dans notre chef. Nous avons su combiner envie et foot, la victoire est logique. Cette victoire dans le derby a donné une motivation supplémentaire pour fêter le titre avec les A", observe Christophe Plennevaux.Jacques ouvre rapidement la marque sur un centre d’Hubert. Le premier cité offre le deuxième but à Pierson. Mahin réduit toutefois la marque dans la foulée. Dos Santos redonne un pion d’avance à ses couleurs peu avant la pause. La seconde période est du même acabit avec une domination locale. Gillet inscrit rapidement le quatrième but des siens. Hubert profite d’un penalty pour faire 5-1. Vient ensuite le moment de gloire du jeune Javaux, 16 ans, qui fixe les chiffres sur un de ses premiers ballons.

Carlsbourg 3 – Warmifontaine 1

"Un match de fond de classement" , souligne le coach local, Thierry Hanchir. Warmifontaine déflore le marquoir par le biais de son joueur en forme, Outrequin. Pierlot lui répond dans la foulée (1-1). Une dizaine de minutes plus tard, Modave signe une chevauchée dans la défense adverse et se fait accrocher. Dion dépose un centre sur son comparse du même nom pour faire 2-1. La seconde période est hachée avec peu d’occasions. Rongvaux tuera tous les espoirs des visiteurs en fin de match.

Corbion 8 – Bure 0

Promenade de santé à domicile pour les Corbelots. Bure n’a pas fait le poids face à des Jaune et Bleu en pleine bourre. Les buteurs se nomment Abreu, Vialette, Gobert (2), Renaux, Gobert, Fillipelli. Le dernier but est consécutif à un autobut. Avec cette victoire et la défaite de Bouillon, Corbion fait un pas de géant vers le titre.

Bertrix 2 – Namoussart 1

Au regard de la première période, il n’était pas interdit de penser qu’on se dirigeait vers un score vierge. Toutefois, les Baudets ont eu une excellente réaction. Bouvy déflore la marque, bien servi par son entraîneur, Julien Fries. À quinze minutes du terme, Junior Tene sert parfaitement Gofflot qui place au fond. Fries n’a toutefois pas dit son dernier mot et offre la victoire à ses hommes.