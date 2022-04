Ochamps est champion en P3D: «Pour Fabrice et Francis»

Mais avant de faire craquer les derniers fumis, de lancer un feu d’artifice et de vider les fûts, ce qu’ils risquent de faire jusqu’au petit matin, les Canaris ont dû d’abord batailler sur le terrain. Ce sont les Pierrots qui sont les premiers dangereux avec une frappe de Legrand déviée par Golinvaux.En face, Raty sort bien devant Schroeder. Ochamps passe devant quand Jourdan, lancé en profondeur, glisse à Albert (1-0).Saint-Pierre, très intéressant dans ses reconversions offensives, égalise avant la pause grâce à un penalty de Toussaint, après un accrochage sur Vaillant (1-1).

Albert a planté un doublé ©EdA

Si Raty sort le grand jeu devant G.Schroeder, Albert et Golinvaux, le portier doit s’avouer vaincu quand Albert, qui avait raté deux penalties à l’aller, transforme un coup de réparation (2-1). " Si j’ai eu peur de tirer?Pas du tout , sourit l’attaquant. Je suis l’homme du titre? Non, c’est le groupe."

Ochamps est champion ©ÉdA

Malgré de multiples occasions, le score ne bougera plus. Ochamps décroche donc un titre que tout le club voulait dédier à Fabrice Gourmet et à Francis Hendrickx, deux bénévoles au grand cœur qui ont malheureusement perdu la vie lors des derniers mois. "Vu leur implication et leur investissement durant des années, nous leur dédions pleinement ce titre", confie Maxime Gourmet.

Un titre mérité pour les Canaris qui ont dominé la série de la tête et des épaules.Meilleure équipe à domicile, meilleure équipe à l’extérieur, meilleure attaque et meilleure défense, Ochamps, n’avait finalement pas grand-chose à faire en P3. Et Ochamps n’est pas encore rassasié puisque le champion veut désormais parvenir à réaliser le parcours parfait, avec 26 victoires en autant de sorties.

Baptiste Jourdan a tenu sa promesse

Baptiste et Thierry Jourdan Football P3D LUXEMBOURG OCHAMPS Champion ©ÉdA

Entre deux chants lancés, une bière affonée et un feu d’artifice lancé, Baptiste Jourdan a trouvé un peu de temps pour donner son sentiment sur ce titre." Nous avions bien préparé cette soirée.Que le titre tombe ce samedi, c’est parfait.Et c’est plus gai de gagner 2-1 en bataillant que de gagner 8-0, indique un Baptiste Jourdan qui n’a certainement plus de voix à l’heure où vous lirez ses lignes. Certains n’avaient pas compris mon retour à Ochamps?J’avais dit que je reviendrais pour monter en P2.Je ne regrette pas.Nous allons essayer de faire le maximum en P2. Maintenant, j’avoue que mon année n’a pas été exceptionnelle.Je me suis mis au niveau de la P3.Notre saison?J’aurais espéré vivre une année pareille.Tout s’est enchaîné après un début un peu plus compliqué.Le match à Sibret a été un tournant.Nous perdions 2-0, mais nous avons finalement pris les trois points.L’objectif en P2?Le top 5 hein! Avec deux ou trois renforts, je pense que cela peut le faire."