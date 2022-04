Les Arlonaises dominent Rulles!

Quinze points d’écart à l’arrivée (66-51), et ce n’est même pas forcé! Arlon a sorti une prestation 5 étoiles ce samedi soir, à la Spetz, et a dominé les Rullottes dans tous les secteurs du jeu. Le marquoir affichait déjà 39-27 au repos. Les Gaumaises sont revenues à 43-37 (25’), mais l’équipe du chef-lieu en a remis une couche, via Lemaire, Chartry, Simonet et Sanchez, pour s’envoler à 51-38 et même 66-44 (38’).