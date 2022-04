La rencontre de ce dimanche n’était pas palpitante à regarder mais le but de Clemens valait à lui seul le détour. Un but extraterrestre qui a nettoyé la lucarne de Prince. " Je fais 2-3 dribbles puis j’arme d’une frappe du gauche, explique l’auteur du premier but. J’en marque de temps à autre des pareils, ça fait plaisir. "