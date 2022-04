Les Gouvyons ont résisté une heure avant de craquer. Les gars du Parc tardèrent à rentrer dans ce match. Gouvy ne se laissa pas impressionner et une solide reprise de Mara prit même la transversale! Les supporters du coin attendaient l’étincelle. Le banc visiteur était bien plus volubile que celui des " Bleus ". Des hôtes qui se laissaient trop facilement prendre au piège du hors-jeu. Puis, ça manquait de rythme, de précision et de justesse. À la mi-temps, il y avait quelques bretelles à remonter, pour le coach Pauletti.

Ce qui semblait porter ses fruits. Ses joueurs en remettaient une couche et insistaient. Il n’y manquait plus grand-chose. Il fallait toutefois attendre la 62e pour voir Rentmeister conclure, à la réception d’un beau mouvement (1-0). Ce but avait le don de remettre Rochefort en confiance, alors que Gouvy accusait le coup. Les " Roch’Boys " donnaient le ton et leurs joueurs concrétisaient sur le terrain. Tout d’abord, par Lambert (2-0), puis par Leleu (3-0).

Pour la suite, Rochefort doit compter sur un faux-pas de Dison. Dernier club auquel Gouvy rendra visite, avant de quitter cette D3 et de retourner en P1 avec de belles ambitions.

Arbitre: Boulanger.

Carte jaune: Piette.

Buts: Rentmeister (1-0, 62e), Lambert (2-0, 71e), Leleu (3-0, 85e).

ROCHEFORT : Jaa, Leleu, Remy, Ouedraogo (71eÉtienne), Bertrand (56eSarr), Walbrecq, Di Lallo (56eLambert), Monmart (85eSenga), Rentmeister, Thiel, Piette.

GOUVY: Roufosse, Gaspar, Devillet, Bissen, Andrianne (80eBertels), Burton, Zitella, Lentz, Mara Kissima, Gauthier (72eSchmitz), Geurde.