Un fort parfum d'exode chez les Virtonais

Dans ce climat teinté d’instabilité et de résultats négatifs, on peut imaginer aisément que la majorité des joueurs va tenter de trouver refuge ailleurs. Même parmi ceux qui sont encore sous contrat. Vendredi, à la sortie des vestiaires, il suffisait de prêter une oreille attentive aux confidences de certains pour s’en persuader. D’autres le clament même ouvertement. Ainsi, Ayyoub Allach n’hésite-t-il pas à affirmer qu’il ne tient pas à descendre d’un échelon. "J’ai sans doute besoin d’une équipe qui joue le haut de tableau, qui joue plus offensivement , confie-t-il. Qui convient mieux à mes qualités. Et d’un peu plus de stabilité en interne."

Jonas Vinck, dont l’implication et la combativité n’ont jamais été prises en défaut, ne dit pas autre chose, même si lui aussi doit encore honorer une année de contrat. "Je sais que les supporters aimeraient que je reste , glisse-t-il, mais je veux jouer au moins en D1B. À 26ans, ce ne serait pas le bon moment pour reculer d’un échelon. J’aspire toujours à jouer plus haut, que ce soit en Belgique ou à l’étranger. On verra déjà si l’Excelsior peut se maintenir via un refus de licence à Mouscron."

«Trop de problèmes»

L’arrière droit de l’Excel aurait aimé offrir un succès ou au moins un partage aux supporters pour cette dernière à domicile. "C’est là-dessus qu’on a insisté à la pause , poursuit-il. Il fallait réagir car, comme souvent, on a baissé la tête après avoir concédé un but. On a montré de belles choses en 2epériode, mais on a encore pris un but évitable. Ok si ça arrive à un match, mais on a répété ça trop régulièrement."

Si l’Excel accuse désormais dix points de retard sur l’avant-dernier, Jonas Vinck pense cependant que son équipe aurait pu éviter la relégation. " Ce n’est pas à moi de dire ce qui n’a pas fonctionné, conclut-il de façon quelque peu énigmatique. Mais on a évidemment perdu trop de points à la reprise. On avait réussi quelques bons matches au premier tour. Après, je pense que le changement de système a été difficilement assimilé. Et puis, je crois qu’il y a eu trop de problèmes à Virton cette saison…"