Rizzo 4 Trop loin de Caué sur le 1-1, pas assez rigoureux sur le 2-3 et pas toujours précis dans ses relances.

Vinck 6,5 Relégation entérinée ou pas, l’arrière droit virtonais continue d’afficher la même détermination. À l’assist sur le second but.

Hamzaoui 5,5 Pas vraiment pris en défaut, pas extrêmement tranchant non plus. Impliqué néanmoins dans la confection du second but local. Il a parfois mis un peu trop de temps dans son repli défensif.

Masangu 5,5 Il a accordé un peu trop de liberté à Smeets qui s’infiltrait aisément entre les lignes.

Guillaume 6 Dans son rôle de relayeur, il a touché pas mal de ballons, mais n’a jamais pris de risques à la construction.

électeur 4,5 Pour sa première titularisation, il a beaucoup couru, mais il a été trop rarement en possession du ballon.

Allach 5,5 Un but d’emblée, puis un match un peu trop discret.

Kagé 6,5 Auteur de l’assist sur le but d’ouverture, il était sans doute le Virtonais le plus actif de la première demi-heure. Puis il s’est blessé.

Anne 7 En pointe d’abord, sur le côté droit ensuite, il a souvent fait une bonne utilisation du ballon, réussissant quelques belles actions individuelles.

Mbombo 4 Entré à la place de Kagé peu après la demi-heure, on ne l’a quasiment pas vu. Trop statique dans l’ensemble.

Doué 6 Pas entré pour rien puisqu’il sauve une balle sur la ligne.