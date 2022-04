Aubange et Bastogne battus sur le gong, Oppagne garde espoir

Aubange et Bastogne ont vu le point du partage s’envoler sur un but à la 90e minute, pourtant après avoir ouvert le score. En effet, Aubange avait défloré la marque grâce à Koenig, avant que Brejard n’égalise quelque minutes plus tard, puis que Lahrach...arrache la victoire en fin de partie. Bastogne avait pu compter sur l’inévitable Roset pour prendre les devants, mais c’était sans compter l’égalisation de Volvert deux minutes plus tard et le but de la victoire de Philippe dans les derniers instants. Au final, une mauvaise opération pour ces deux candidats au maintien.