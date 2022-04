Quel est votre moment le plus marquant de l’histoire de l’Excelsior Virton?

(Le sondage se trouve en bas de la page)

– 1977: le départ de Jean-Claude Bouvy à Anderlecht

Natif de Léopoldville, arrivé à Saint-Léger à la fin des années 60, l’attaquant congolais jouait déjà en équipe première de Saint-Léger à 16 ans, à Virton l’année suivante et à Anderlecht encore un an plus tard. Une ascension éclair. Certes, d’autres joueurs virtonais (Konkwé, Cayuela, Masvidal) avaient déjà rejoint le Sporting bruxellois dans les années 60, mais le transfert de Bouvy fut plus marquant encore parce qu’il rejoignait alors une équipe, celle des Rensenbrink, Haan et autres Coeck, qui marchait sur le toit de l’Europe.

– 1986: le premier titre en Promotion

Au bout d’un long suspense et d’une ultime journée au cours de laquelle ils atomisent Mormont (6-0), les joueurs de Pierrot Friob gagnent le droit de rejoindre la D3. Une première pour le club gaumais qui n’avait pas occupé la tête une seule fois avant cette dernière journée.

– 1986: le match de Coupe contre Liège

Sur la lancée de leur titre, les Virtonais entament la saison suivante par trois victoires en Coupe de Belgique et gagnent le droit d’affronter, au 4e tour, le grand FC Liège des Quaranta, de Sart, Houben, Thans et autres Sljivo. Dans un stade plein comme un œuf (près de 4000 personnes), les Virtonais allaient faire trembler jusqu’aux prolongations une équipe qui allait atteindre la finale cette année-là et finir le championnat à la 6e place. Des buts de Guy François et Edhem Sljivo allaient faire pencher la balance alors que Virton avait manqué une occasion en or avant cela.

– 2001: la première montée en D2

Une soirée de folie au Faubourg, devant plus de 4000 spectateurs. Des buts de Martine et Saboga dans un match décisif contre Eupen et Virton, coaché par Michel Le Flochmoan, devenait ainsi le premier club luxembourgeois à atteindre l’antichambre de l’élite. Allait suivre, pendant huit ans, une succession de grands moments, notamment de superbes succès aux dépens de Malines, l’Antwerp, Zulte, Molenbeek ou encore Ingelmunster.

– 2002: le match de Coupe à Genk

Sur la lancée d’un début de saison de haut vol, durant lequel il se mêle à la lutte pour la tranche, Virton se hisse jusqu’aux seizièmes de finale de la Coupe, où le tirage au sort lui offre un déplacement à Genk, chez le champion de Belgique. Quelques jours après avoir reçu le Real Madrid en Champions League, celui-ci s’impose 3-1 contre de vaillants Virtonais soutenus par plus de 2000 supporters qui ont effectué le déplacement dans le Limbourg. Et assurent l’ambiance au Fenixstadion longtemps encore après le coup de sifflet final.

– 2010: le choc contre Bertrix

Enchaînant les victoires consécutives (10 au total), Virton, coaché par Michel Renquin, prend forcément la tête du championnat en D3, suivi de près par un néo-promu qui n’est autre que Bertrix. Et le 20 novembre, le derby attendu par toute une province attire plus de 4200 personnes au stade Yvan Georges. Virton l’emporte 2-1 grâce à Meunier et Prempeh.

– 2011: le transfert de Meunier à Bruges

Après un retour en D3 qui a fait mal au club gaumais, c’est le jeune Bastognard qui se charge de lui rendre des couleurs. À même pas 19 ans, ses prestations remarquées et ses exploits, comme ce coup du foulard à Liège, ramènent du public… et des recruteurs au stade. Et en janvier, le nom de son futur employeur est révélé. Ce sera le FC Bruges, avec la suite que l’on connaît.

– 2013: le retour en D2

Coaché par Frank Defays depuis juillet 2011, l’Excelsior, après une première saison de mise en place pendant laquelle il doit digérer les départs de Meunier et Gnohere, se hisse à nouveau dans les plus hautes sphères de la série tandis que Renaud Emond empile les buts. Et le 1er mai 2013, devant plus de 3500 personnes, Virton prend la mesure de Diegem (1-0) pour officialiser son retour en Division 2. Avec un but de Renaud Emond évidemment.

– 2019: le sacre au Lierse

Quel contraste! Au bord du gouffre un an plus tôt, sauvé sur le terrain par ses jeunes et en coulisses par Flavio Becca, l’Excelsior émerge au bout d’une saison agitée et de play-off négociés avec maestria sous la houlette du dépanneur Samuel Petit (qui avait déjà repris l’équipe en mains quand celle-ci vacillait la saison précédente). Le titre est bien fêté après une large victoire à la chaussée du Lisp (0-4). Et encore davantage lors du match à domicile qui suit, face à Deinze.

– 2019: contre Louvain pour une finale

Pour sa première campagne dans une D1 B reconfigurée quelques saisons plus tôt, l’Excelsior, coaché par Dino Toppmöller, surprend tout le monde et titille les favoris pour les lauriers. Mieux, le 8 novembre 2019, Virton défie même OHL pour le gain de la première période, laquelle donne le droit de disputer la finale du championnat. Dans un stade bondé à nouveau, ce sont toutefois les Louvanistes qui s’imposent grâce à un but de Thomas Henry.

– 2020: la première place puis le vide

Fin février, Virton s’offre le scalp de Louvain lors de la dernière journée et finit tout en haut du classement. Insuffisant pour monter toutefois puisque l’Excelsior n’a gagné aucune des deux périodes donnant droit à la finale. La suite de cette palpitante aventure sera toutefois bien moins rose: refus de licence, démêlées devant les tribunaux, chômage technique, départs de joueurs et finalement une saison blanche avant la reprise des activités en juillet 2021. Dans les circonstances que l’on connaît.

Voici le sondage, où vous devez sélectionner vos trois moments favoris: