Kevin Labenne (Étalle) Le seul gardien qui a réussi une clean-sheet contre Tintifontaine cette saison. Labenne n’a pas pris un wagon.

Défenseurs

Michaël Negi (Meix) Un retour presque gagnant. Mais le chauffeur de minibus a pris la route à contresens en fin de partie. Et deux points de moins sur le permis…

Florent Devresse (Givry) VanBuyten, Piqué, vanDijk et Devresse: cette tactique indémodable du grand qu’on met devant quand tout semble définitivement perdu.

Médians

Loan Wérard (Durbuy) "Je vole" , a révélé Louane. "Je vole… au secours de papa" : la version remixée de Loan a eu son petit succès aussi.

Maxime Klepper (Rossignol) Un but décisif dans le derby et Rossignol qui se replace dans la course au titre. Quoi de mieux qu’un gars qui porte le nom d’un moulin célèbre pour faire tourner la roue?

Arthur Hubert (Vaux-Noville) Un but, un assist, un ténor (Longlier) au tapis, un an de prolongation… et peut-être une tranche. Avec le cousin Hub’en tête d’affiche, il n’était pas illogique que les visiteurs s’imposent.

Benoît Deny (Marbehan) Le but de l’espoir puis l’auto-but du désespoir. Le tout en moins de dix minutes. P… d’ascenseur émotionnel!

Attaquants

Théo Valentin (Halanzy) Huit, ça suffit. Joachim Contant, son coach, devait être fan de la série qui a mis en scène la famille Bradford. Face à Rachecourt, il a donc sorti son attaquant à 20minutes du terme, avant qu’il ne frise l’indigestion.

Nicolas Roset (Bastogne) Un quadruplé contre Florenville. S’il avait mangé la feuille à l’aller, il a tout recraché au retour. Jusqu’au dernier morceau.

Samy Elech (Meix B) Une demi-heure de jeu en fin de match contre Autelbas et quatre buts. Un Elech trop libre manifestement.

Hugo Nicolas (Neuvillers) Dix buts sur les cinq derniers matches. Il y a toujours de bonnes chances qu’on retrouve un Hugo frais dès que le printemps revient.