Doué: «J’ai grandi ici, je suis plus rigoureux»

Marc-Olivier, quand vous vous replongez cinq mois en arrière, vers cette convaincante victoire à Lommel, vous avez forcément de gros regrets?

On ne s’attendait pas à ce qui allait suivre effectivement. Quand vous voyez des Kagé ou des Bia arriver, que vous les voyez à l’entraînement, avec toute leur expérience, vous vous dites que ça ne peut qu’aller mieux.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné selon vous? La mayonnaise qui n’a pas pris, pour reprendre une expression courante?

Il y a de ça, oui. Un peu de malchance aussi. Cela n’a pas marché comme le coach le souhaitait. On n’a pas su mettre en avant nos qualités.

Sa méthode est fort différente de celle d’un Christophe Grégoire?

Oui et on ne l’a pas assimilée assez vite. Après quelques semaines, c’était mieux, mais la confiance s’était envolée au fil des défaites et la pression avait, au contraire, augmenté.

La récente victoire contre Mouscron, c’est dès lors celle d’une équipe plus libérée puisqu’il n’y avait plus d’enjeu?

C’est l’une des raisons, probablement. Inconsciemment, nous nous sommes libérés.

Vous étiez l’un des meilleurs Virtonais du premier tour, mais vous n’avez plus débuté un match depuis la fin février, n’accumulant que 25minutes de jeu durant cette période. C’est dur à encaisser?

Cela fait partie du foot. Moi, j’aimerais tout jouer et si on fait appel à moi, je me donne à 100%, mais je respecte les choix du coach.

Même si Virton finit dernier, vous avez le sentiment que cette saison vous a été utile?

Oui, totalement. J’ai beaucoup appris, j’ai grandi ici. Je suis arrivé ici avec peu d’expérience et je commettais énormément d’erreurs. Mais j’ai appris à gommer cet aspect de mon jeu, à éviter les prises de risques inutiles, à devenir plus rigoureux.

«Rester, partir, tout est envisageable»

Vous faites partie de ces joueurs qui sont encore sous contrat pour une saison après celle-ci. L’incertitude qui pèse sur la suite des opérations ne vous dérange pas?

Comme tout le monde, je me pose quelques questions, mais je pense que la situation sera éclaircie dans quelques semaines. Je ne suis pas inquiet pour l’heure. J’ai un contrat, c’est déjà rassurant.

Mais si Mouscron obtient sa licence et que Virton doit basculer à l’étage inférieur, vous envisagez de jouer un échelon plus bas?

On verra ce qu’il adviendra. Je peux rester ou partir (il sourit), tout est envisageable.