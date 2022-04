Aurélien Crahay a cramé 30 kg en courant

Enfin, gâteau, c’est une façon de parler. Car si le natif d’Abrefontaine, qui vit depuis un an à Lafosse, renverse désormais des montagnes, il le doit notamment à un changement radical de son hygiène de vie. "Plus jeune, je me suis gonflé au sucre, rembobine-t-il, sans nostalgie. Je déjeunais avec des céréales; à 10h, je mangeais deux pains au chocolat, à midi des frites, etc. Puis il y avait les sorties, avec à 4h du matin un hamburger. J’ai pesé jusqu’à 97 kg pour 1,70m à peine. J’en fais aujourd’hui 65. J’avais aussi des soucis personnels. Un jour, en 2016, un copain m’a proposé de l’accompagner pour me changer les idées sur un 5 km, sur le challenge de la Salm. Je pesais encore 94 kg. C’était horrible. Mais j’ai enchaîné avec les autres courses du challenge. Je me suis vite senti mieux et j’ai commencé à fondre. Mais je n’aime pas le mot régime. En parallèle de la course à pied, j’ai juste changé mon alimentation, en supprimant les céréales, buvant plus d’eau au lieu des collations sucrées."

2eau Trail des 3 Rochers

Pendant que l’aiguille de sa balance fléchissait, celle du compteur kilométrique de ce professeur de mathématiques de l’athénée royal Vielsalm-Manhay s’est à l’inverse emballée. "J’ai débuté le trail en 2017 , précise Aurélien. Jusqu’à l’an dernier, ma distance de prédilection se situait entre 40 et 60 km. J’ai validé ce palier, en faisant aussi des résultats (NDLR: dont une 2eplace au Trail des 3 Rochers et une 7eà l’Infinity Trail). Mon maximum est 69 km, sur l’Infernale Trail des Vosges."

Ce dernier s’apprête donc à franchir un nouveau palier. "C’est le bon moment pour augmenter le kilométrage , conclut-il. Je n’ai que 24 ans. C’est encore jeune. Mais il y a de plus en plus de jeunes sur les très longues distances. L’important est de ne pas brûler les étapes."

Mais plutôt les mauvaises calories…