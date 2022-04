Neuvillers conforte sa 3e place

Provinciale 2B

Paliseul 0 – Neuvillers 4 Neuvillers conforte sa 3eplace et ouvre le score quand Murego reprend un centre de Grondin (0-1). À la reprise. Nicolas arme un obus, Burgraff relâche dans les pieds de Poncelet (0-2). Réduit à dix après la rouge de Delvaux, Paliseul, où Meddah a pris sa 3ejaune, voit le coup franc de Rausch s’écraser sur la barre avant un but de Murego et une rose de Nicolas.

Haut-Fays 5 – Grandvoir 3 Grandvoir ouvre le score par Degros, avant de prendre deux contres: 2-1 via Gerlache et Deward.Sur penalty, Chenot égalise avant que Haut-Fays ne prenne le large: 5-2 par Gerlache, Deward et Gilet.Le mot de la fin est pour Degros. "Leur gardien fait un gros match, on frappe deux fois sur la barre. Haut-Fays met deux buts sur hors-jeu, mais bon, nous avons défendu n’importe comment" , résume Benjamin Decamps.

Saint-Hubert 2 – Libin 2 Sur orbite grâce au but de Khelfi après 1’, Libin voit Saint-Hubert revenir dans le match. Sur un coup franc de Claude, Torriani trompe son gardien. Peu après la demi-heure, Jacob chipe la balle à Quevrin et s’infiltre (2-1). Pas le temps de respirer qu’une volée de Lodriguez remet tout le monde à égalité: 2-2.

Provinciale 2C

Compogne 0 – Tenneville5 Les Tennevillois profitent d’un 9/12 pour sortir la tête de l’eau. N. Leboutte y va d’un effort personnel puis Neu double la mise de la tête (0-2). À la 70’, les visiteurs se mettent à l’abri grâce à un auto-goal (0-3). Dans le final, Y.Louvins et G.Rode font grimper la marque au score de forfait.

Amonines 1 – Melreux-Hotton 1 Les visités décrochent un bon point face à un ténor de la série, mais c’est insuffisant pour quitter la zone rouge. Une rencontre finalement équilibrée avec un coup franc de Boclinville pour ouvrir la marque sur la seule réelle opportunité (1-0). Après la pause, Melreux pousse et rétablit la parité à un quart d’heure du terme (1-1). Les deux formations auront l’opportunité de faire le break, mais le marquoir n’évoluera plus.