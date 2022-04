Mercredi soir, avant le match, Mathieu Leboutte, sa famille et son club de Tenneville ont mis à l’honneur les deux Compognards qui ont ramené à la vie le jeune Tennevillois qui s’était effondré en cours de match à la suite d’un arrêt cardiaque il y a quelques semaines. Ce dimanche-là, à la demi-heure de jeu, Mathieu Leboutte avait été victime d’un malaise cardiaque sur le terrain. Angelo Longrillo et Stuart Lapraille avaient posé les gestes qu’il fallait avec sang-froid et professionnalisme pour ramener à deux reprises le jeune homme à la vie avant l’arrivée des secours. Mathieu Leboutte, qui se porte bien aujourd’hui, leur a remis un cadeau personnel sous les applaudissements des joueurs et du public, lors d’un moment émouvant. Le jeune garçon a donné le coup d’envoi du derby.