Incontournable à Bras, Alan Sensique est devenu un vrai Brôti

Si Bras espère rester sur le podium jusqu’en fin de saison, Alan Sensique sait que la route est encore longue. "Nous avons un gros calendrier, glisse le médian. Nous avons encore des derbies, nous devons jouer Givry B et surtout, nous allons enchaîner Ochamps et Mageret le week-end de Pâques.Maintenant, si nous savons prendre 3 ou 4points ce week-end-là, ce sera déjà une bonne performance. Notre objectif en début de saison? Nous n’en avions pas vraiment. On a vite compris qu’Ochamps allait tout gagner et prendre les trois tranches donc nous savons qu’une place dans les cinq premiers, ce sera le tour final."

Un tour final que les hommes de Matthieu Guiot aborderont sans aucune pression. "Le titre ou la montée, nous n’en avons jamais parlé , indique Alan Sensique. Moi, la P2, j’ai déjà connu avec Neuvillers.Des équipiers ont aussi déjà pu jouer à ce niveau. La P2 en soi, nous ne sommes pas fermés à l’idée de la retrouver.Mais n’est-ce pas mieux de jouer les trois ou quatre premières places en P3chaque année que d’effectuer l’ascenseur comme chaque fois que le club est monté au cours des dernières années?D’autant plus que la P3 devient une série de plus en plus agréable.Chaque année, vous avez des types de P1qui débarquent donc fatalement, cela augmente le niveau."

«Debue est phénoménal»

Pour Alan Sensique, Bras est à sa place. "Perdre face à Ochamps, Mageret et Vaux, cela n’a rien de déshonorant , assure-t-il. Ce sont surtout les points perdus face à Cobreville et Saint-Pierre qui me restent un peu en travers de la gorge.Mais dans l’ensemble, notre saison est bonne, nous sommes troisièmes, nous mettons pas mal de buts et nous avons un Diego Debue phénoménal.Lui, il fait vraiment une grosse saison."

Un Diego Debue qui poursuivra l’an prochain comme la majorité du groupe." Notre noyau ne change pas beaucoup depuis plusieurs années.Cela fait cinq ou six ans que nous avons une base de quinze ou seize joueurs. Et l’ambiance est excellente. Mon avenir? Je me suis dit que je resterais à Bras jusqu’à la fin de ma carrière.J’ai beaucoup de temps de jeu, l’ambiance st bonne et je me sens vraiment bien.Donc, pourquoi changer?"