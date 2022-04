Dusseldorf veut finir sur une bonne note

Cinquième à cinq points de Villers-devant-Orval qui a disputé une rencontre de plus: tout reste cependant possible afin d’atteindre l’objectif initial. Mais pour y arriver, le coach est bien conscient qu’il va presque falloir réussir un sans-faute lors des cinq dernières rencontres. "Et cela passera par un changement d’état d’esprit. Nos plus jeunes joueurs doivent prendre exemple sur les anciens, les cadres, poursuit le T1. Si tout le monde relève la tête, on va retrouver notre football et notre efficacité devant le but. Nos trois prochaines rencontres sont accessibles (NDLR: Sainte-Marie, Habay B et Marbehan); l’idéal serait de faire un carton plein avant de recevoir Tintifontaine lors de l’avant-dernière journée. Et là, tout sera possible face à une équipe qui pourrait aussi jouer le titre à cette occasion."

Lionel Rogge pour la relève

Ce rush final, Cédric Dusseldorf aimerait aussi le réussir pour quitter le club sur une bonne note. Lui qui avait annoncé au début de la saison qu’il ne prolongerait pas à Fouches. "Lionel Rogge, l’actuel entraîneur des U16, prendra la relève la saison prochaine, conclut-il. Moi, j’ai fait le tour de la question chez les seniors et je veux prendre du temps pour pouvoir suivre mon fils qui joue actuellement à Habay et qui a parallèlement intégré l’académie d’Olivier Schandeler."