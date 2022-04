Nous avons été très combatifs, avec un collectif solide, de la qualité technique, beaucoup d’envie, ce qui faisait défaut depuis des semaines. Nous sommes donc heureux de voir que nous restons une bonne équipe qui peut se montrer dangereuse dans cette série, mais nous sommes déçus de voir que nous avons gaspillé nos chances de titre en nous sabordant tout seuls. L’efficacité fait défaut pour le moment, mais je reste persuadé que ce genre de matchs peut redonner confiance à notre jeune collectif qui doute assez rapidement. En résumé, nous avons un super noyau avec une très bonne ambiance, un fair-play qui nous est cher, avec les failles et les qualités de la jeunesse, d’où notre parcours en dents de scie. Je suis fier de mon équipe, mais il est clair qu’avec le groupe complet, nous pouvions mieux faire.

Votre objectif pour cette fin de saison, c’est le tour final?

Oui, bien évidemment. En espérant voir le retour de tous nos équipiers pour jouer le coup à fond. Nous attendons cela depuis trois saisons à cause du Covid, ce sera peut-être enfin l’occasion.

«Meilleur buteur, j’en suis plutôt étonné»

Vous êtes devenu le meilleur buteur de votre équipe en inscrivant votre 11ebut face à Toernich. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif personnel dans ce domaine?

Oui, j’ai appris cela. Je n’ai jamais été un buteur, donc j’en suis plutôt étonné. Je me suis toujours plus concentré sur le jeu de passes que sur les buts, mais pour le moment cela rend service à l’équipe de mettre des buts donc je me retrouve dans une situation que je n’affectionne pas à la base, mais qui est utile pour le collectif. Je n’ai toutefois pas d’objectif de buts car je ne suis pas fait pour cela, mais j’ai toujours un objectif de victoires. Les deux sont peut-être bien liés.