Tout à la maison pour Libramont, l’inverse pour Vaux

Le destin a décidé d’envoyer Vaux-Noville à Ethe, en quarts de finale. Et s’ils franchissent cet écueil, les Étoilés devront encore s’imposer en déplacement au tour suivant pour se hisser en finale."J’ai promis au président que je déposerais une deuxième Coupe dans la buvette du club avant de partir,souriait Pol Leemans, déjà vainqueur de l’épreuve avec son club actuel en 2010.Plus sérieusement, nous héritons d’un parcours compliqué. Nous avons partagé à deux reprises contre Ethe, sur le même score, en championnat(1-1).Je m’attends donc à un duel serré, à nouveau. Et si on passe, il faudra aller gagner à Libramont ou à Messancy, qui est intraitable sur son synthétique."Pas du gâteau!

À l’instar de Messancy, futur champion de 2A et sérieux challenger pour Libramont, Assenois (5e en P2B) compte bien déjouer les pronostics face à Aubange, mal embarqué en P1. Son entraîneur Stéphane Dubois ne fait pas la fine bouche:"On joue à domicile(NDLR, sur synthétique)et on évite les plus grosses cylindrées, donc ce tirage nous laisse de l’espoir. Mais les Aubangeois se disent probablement la même chose (rires). La perspective de jouer la demi-finale à la maison constituera une motivation supplémentaire."Rappelons aux Sudistes que les Leva, Raguet, Vandaele, Manand et compagnie avaient balayé Arlon au tour précédent (4-0).

Le dernier quart de finale opposera deux équipes de P1: Freylange recevra Bastogne."À choisir, je préfère voir mon équipe se sauver en P1 que remporter la Coupe de la province,avoue Samuel Zune, le président du Léo.À l’heure actuelle, je suis préoccupé à 100% par le championnat. Il sera encore temps de penser à la Coupe dans un mois."

Retrouvailles pour Ochamps B et Bouillon A

Dans l’épreuve réservée aux équipes de P3, les quarts de finale s’annoncent ouverts. Alors que son équipe A, qui n’a pas perdu un seul point en championnat, s’est fait sortir par Sainte-Marie-sur-Semois au tour précédent, Ochamps espère voir son équipe B créer la surprise face à Bouillon A."Un peu dommage de jouer contre une équipe qui évolue dans la même série que nous", regrette Fabian Boulard, le CQ ochamptois. En championnat, Bouillon s’est imposé à l’aller (5-1), mais les jeunes Canaris ont pris leur revanche au retour (2-1).

Rossignol retrouve, lui aussi, une équipe qu’il connaît bien: Sainte-Marie-sur-Semois. Les Lochnots, qui comptent 18 points de plus que leur adversaire en championnat, tenteront de confirmer leur suprématie en Coupe.

Gouvy B, leader de 3F, devra, lui, se farcir un périlleux déplacement à Muno, tandis que Givry B partira dans l’inconnu à Villers-devant-Orval.

Pour rappel, les finales auront lieu les 5 (P1/P2) et 6 (P3) juin.