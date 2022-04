Signeulx 0 – Waltzing 4 Les Arlonais dominent outrageusement la 1repériode et se créent de multiples occasions. Mais n’en convertissent que trois. Par Gorgemans sur passe de Muller, par Muller sur un coup de coin d’Adam et Bodeux qui arme une volée à la réception d’un service d’Adam. Signeulx fait meilleure figure après le repos, mais concède un nouveau but, signé Crequilère sur un service de Gorgemans.

Rachecourt 1 – Halanzy 11 Match sans suspense au cours duquel Théo Valentin s’est taillé la part du lion puisqu’il a inscrit huit des onze buts des Miniers. Rousseaux (3) et Sonko ont complété l’addition tandis que B.Sid sauvait l’honneur d’une équipe de Rachecourt particulièrement déforcée en raison du Covid. L’effectif, pour l’occasion, a été complété par des juniors et des réserves.

Provinciale 3B

Rossignol 2 – Tintifontaine 1 Près de 250 personnes pour ce derby en forme de sommet et c’est logiquement que les visités ouvrent la marque sur un coup franc de Guillaume légèrement dévié (1-0). À la demi-heure de jeu, un centre tendu de la droite est repris par Klepper (2-0). La deuxième période est totalement à l’avantage des visiteurs, mais ceux-ci ne trouvent pas la solution offensive. Il faudra un exploit technique de Sergoyne pour la réduction du score (2-1). Et dans les arrêts de jeu, un double sauvetage à même la ligne pour empêcher Tintifontaine de sauver un point. Rossignol se rapproche ainsi à une unité du leader qui subit là son premier revers.

Muno 5 – Bouillon B 0 (fft) En manque de joueurs disponibles, la formation de Bouillon a déclaré forfait.

Habay B 4 – Marbehan 1 Les Habaysiens démarrent au mieux leur rencontre avec un but d’ouverture pour Dastroy (1-0). Ce dernier va récidiver à l’heure de jeu et mettre son équipe sur du velours (2-0). Vient alors ce que l’on pourrait appeler l’instant Denis Benoît. Celui va d’abord convertir un penalty pour réduire la marque (2-1) et, dans la foulée, tromper son propre gardien (3-1). En fin de rencontre, c’est le coach habaysien Jean-Marc Wathelet qui transforme à son tour un penalty pour fixer les chiffres.

Provinciale 3C

Bouillon 0 – Carlsbourg1 Les Carlsbourgeois, auteurs d’une saison relativement décevante, avaient à cœur de démontrer leurs qualités face à un favori de la série. Il s’avère que ce vœu a été exhaussé ce mercredi soir avec une victoire sur un score Arsenal pour la bande à Thierry Hanchir, qui ne repartira pas pour une saison supplémentaire. Le buteur du jour est R. Dion "Nous n’avons rien montré, c’est une contre-performance dans notre chef" , peste le cornac local, Franck Warin. Il s’agit effectivement d’un coup dur pour les Jaune et Noir. Cette défaite risque de peser lourd dans le cadre de la course au titre puisqu’ils restent à quatre points de Corbion.

Provinciale 3D

Neuvillers B 1 – Bras 2 Un succès qui permet à Bras de s’isoler à la 3eplace. Après des essais de Debue et Sensique, Debue déborde à gauche et centre; au 2epoteau, Chabottier reprend (0-1). Neuvillers tente de réagir, mais Pougin sort bien devant Timmermans. Sur un ballon de Touillaux, la tête croisée de Quevrin fait mouche (0-2). Neuvillers réduit l’écart avant la pause par Bruliau, mais le score ne bougera plus. Notons que Baptiste Breuskin rejoindra Bras.

Mageret 7 – Sainte-OdeB0 Sans surprise, Mageret n’a pas tremblé face à la lanterne rouge. Et pourtant, les hommes de François Devillers ont dû attendre la fin du premier acte pour voir B. Urbain ouvrir le score sur penalty (1-0). À la reprise, Jenon fait mouche avant que B. Urbain ne soigne ses stats (3-0). Delperdange plante le quatrième. Sur coup franc, Jenon fait 5-0. Dewalque, sur penalty, et Degives fixe le score: 7-0. Avec ce succès, Ochamps n’est pas encore champion.

Sainte-Marie 1 – Libramont B 3 Victoire importante pour Libramont dans l’optique du top 5. Au premier acte, il faut un gros arrêt d’Octave pour empêcher Sainte-Marie d’ouvrir le score. À la reprise, sur corner, Arnould arme une tête gagnante (0-1). Dans la foulée, Touillaux plante le deuxième but avant que Jabbour ne se fasse justice sur penalty (0-3). En fin de match, sur penalty, Quinet s’y reprend à deux fois pour sauver l’honneur (1-3).

Givry B 2 – Cobreville 0 Givry prend la cinquième place tandis que Cobreville réalise la mauvaise opération de la soirée. Après quinze minutes assez fermées, Givry B prend le match en main. Après un ballon repoussé par l’équerre, Givry insiste et sur un centre, Lhermitte croise et envoie le ballon dans les filets (1-0). Givry continue de pousser, Thiry sort deux ballons, mais Cobreville plie quand la frappe déviée de M. Dufrasne surmonte Thiry (2-0).

Provinciale 3F

Bovigny 3 – Bourcy 4 D’entrée, M.Zune reprend de la tête un centre de G.Wenkin. Peu après, M.Ehlen arrête un penalty botté par Clause. Bovigny parvient tout de même à égaliser, via Fransolet, et prend l’avantage sur une contre-attaque ponctuée par Provoost. Mais M.Zune, encore lui, remet les équipes à égalité avant la mi-temps. En 2epériode, Dourte profite d’une belle combinaison avec Koeune pour marquer de l’entrée de la surface (2-3). Opsomer, entré en cours de jeu, relance encore ce match fou (3-3). Mais Bourcy aura le dernier mot, grâce à Dourte qui prolonge un long coup de botte d’Ehlen (3-4).

Sart B 2 – Tavigny 0 La victoire s’est jouée en 1remi-temps et Sart s’est montré beaucoup plus réaliste que son adversaire. Wilmotte sera l’auteur des deux buts du côté sartois. Un score peu logique aux yeux de Johnny Vandendyck, coach de Tavigny: « Nous avons autant d’occasions qu’eux, mais nous ne parvenons pas à marquer. Ce but après cinq minutes de jeu nous a fait mal. »