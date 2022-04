Quentin Roufosse en dépannage entre les perches de Gouvy?

Christophe Bertels a donné congé à ses troupes mardi. Samedi, pour le déplacement à Rochefort, il devra se passer de Nicolay, en vacances, de ses blessés de longue date, Scheid, Lambert et Cardoso, et sans doute aussi de son portier, Florent Poos. "Gilles Wilmotte, gardien de l’équipe B, a subi une entorse du genou, explique le T1 gouvyon. On n’a personne pour le remplacer et comme notre équipeB joue le titre en P3 tandis qu’il n’y a plus vraiment d’enjeu pour l’équipe A, c’est sans doute Florent qui jouera en B samedi (NDLR: contre Salm, 4edu classement) ." Sans Scheid, sans Poos et sans Wilmotte, qui défendra dès lors les filets de l’équipeA à Rochefort? "Je ne vois qui, dans le noyau, pourrait le faire, avoue Bertels. Mais j’ai peut-être une idée. J’ai appris que Quentin Roufosse (NDLR: ex-joueur de Gouvy, parti travailler et vivre en Suisse l’an passé) est revenu pour quelques jours de congé. À l’entraînement, il appréciait de prendre les gants. Donc, je vais peut-être faire appel à lui."