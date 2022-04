Pour le Bercheutois Thomas Baudot, Chaumont ne craquera plus

S’il reste encore cinq matches avant la fin de saison, on voit mal comment Chaumont pourrait prendre son avance. "D’autant plus que les Bleus ont un calendrier plus facile que le nôtre, qu’ils sont en pleine forme et qu’ils peuvent compter sur un Jonathan Schinckus chaud comme la braise, sourit Thomas Baudot.Bref, Chaumont est très bien parti.Et nous, nous avons encore de gros morceaux au menu.A commencer dimanche par le déplacement à Neuvillers."

Zéro sur six contre Chaumont

Au moment du décompte final, Bercheux se rappellera sans doute qu’il n’a pas été capable de prendre le moindre point face à Chaumont.Battue à l’aller et au retour, la troupe de Didier Gourmet a peut-être perdu le titre lors des confrontations directes. "Un titre de champion, c’est sur toute une saison que cela se joue,estime toutefois Thomas Baudot.A près, c’est clair que quand tu prends 0/6 face à ton principal concurrent dans la lutte pour le titre, cela ne te facilite pas la vie.La défaite à la maison contre Saint-Hubert à la reprise fait aussi mal. Mais bon, nous n’avions rien à revendiquer ce soir-là."

Aligné un cran plus bas sur l’échiquier depuis quelques semaines, Thomas Baudot réalise, encore une fois, une très bonne saison.Et l’ancien joueur d’Ochamps va cette fois franchir le pas avec la P1.Déjà courtisé par Libramont dans le passé, l’ailier a décidé de rejoindre les Mauves. "Il était temps de sauter le pas, explique l’intéressé. J’ai 26 ans, si je ne le fais pas maintenant, peut-être que je n’en aurai plus jamais l’occasion.Libramont était déjà venu aux nouvelles voici deux ou trois ans, mais à l’époque, je ne me voyais pas quitter Bercheux. Mais désormais, j’ai envie de me tester à l’échelon supérieur. Si je me sens prêt? En tout cas, je ferai tout pour.Des contacts avec Ochamps? Oui, évidemment, j’en ai eu.C’est mon ancien club et je connais l’ambiance là-bas.Mais j’ai voulu vraiment saisir l’opportunité de la P1."