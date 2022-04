Bastien Gilain avait demandé à ses joueurs d’obtenir dix victoires cette saison. Grâce au succès de mercredi soir face à Courcelles, les Borquins ont rempli le contrat. "La victoire du maintien , résume Bastien Gilain. Nous avons dominé une grande partie de la rencontre."

Dans le dernier quart-temps, Saint-Hubert mène 54-51 avant de voir Courcelles passer devant. "Nous étions en manque de réussite.Et puis, un bon shoot rentre et nous avons effectué les bons choix offensifs." À quatre minutes de la fin, Fraselle va déposer pour remettre les Borquins aux commandes (58-57) avant que Noël et Burton n’allument à distance. Saint-Hubert assure sa victoire grâce à deux lancers de Noël: 68-60. "Encore une victoire et nous serons vraiment contents", termine Bastien Gilain.

Aubel 75 – Neufchâteau 83

Les Chestrolais ont souffert en terres liégeoises. Les hommes de Nicolas Sturam débutent très mal le match et Aubel prend rapidement le large; 12-4 après trois petites minutes seulement. Obligés de courir après le score, les Chestrolais reviennent petit à petit: 19-15 et 26-26 après dix minutes. Les deux équipes ne se lâchent pas, mais c’est Aubel qui fait la course en tête: 34-32; 39-37 et finalement 41-41 au repos. Les Liégeois font le forcing et débutent les dix dernières minutes avant quatre points d’avance (58-54). Neufchâteau reste au contact (60-58), revient même à égalité à deux minutes de la fin (70-70) et débute la dernière minute en tête: 73-75, 73-77 à 33 secondes de la fin et 75-83 au final.