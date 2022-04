Maverick Merlot sera le nouveau T2 de Vance

Maverick Merlot, ce dernier week-end, Vance s’est incliné lourdement, à domicile, contre Arlon B. Que s’est-il passé?

Nous avons dû composer avec de nombreuses absences pour blessures et Covid. Une heure avant la rencontre, on cherchait encore des joueurs. De l’autre côté, Arlon B a profité qu’Arlon A ne jouait pas pour se renforcer avec des gars comme Hausman ou Collin. Il n’y a pas eu photo, Arlon était nettement supérieur. Le renfort possible des équipes fausse le championnat et je ne suis pas partisan de cette possibilité offerte aux équipes B des gros clubs. Mais il faut être honnête. Les jeunes Arlonais ont fait un super match et ont beaucoup de qualités. Même sans leurs renforts, sur ce qu’ils ont montré, ils auraient remporté la rencontre.

Comment jugez-vous la saison de Vance?

Elle est réussie. Sauf catastrophe, Vance devrait prolonger son bail en P2. Nous sommes l’équipe qui y évolue depuis le plus longtemps. Le meilleur total de points récoltés est de 35. Nous en avons 25, on peut espérer battre ce record. Pour une équipe qui a été reconstruite en début de saison, ce serait sympa. C’est un groupe très sain, dans un club où l’ambiance est excellente, la meilleure que j’ai connue depuis que je joue au foot.

«Nous allons axer nos efforts pour la formation des jeunes»

Avec ses 19 buts, votre capitaine Dylan Herman est indispensable. Ne craignez-vous pas qu’il soit tenté par une aventure à un niveau supérieur?

Dylan, mais aussi Nicolas Lutgen avec ses huit buts sur coups francs et ses nombreux assists, tirent l’équipe vers le haut. Ils sont au-dessus du lot comme joueurs, mais aussi comme exemples, avec leur parfaite mentalité et une présence sans faille aux entraînements. Ils ont évidemment reçu des propositions d’autres clubs, mais ils sont très attachés au projet de Vance. À 95%, ils devraient toujours être Vançois la saison prochaine.

Quelles sont les ambitions du club?

Benjamin Lapraille est à la tête d’un comité dont je fais partie, qui s’occupe des transferts et des jeunes. L’objectif du club est de pérenniser sa stabilité et de perpétuer ses valeurs. Chez nous, tous les joueurs sont payés de la même manière, même si cela ne facilite pas le recrutement. Nous allons axer nos efforts pour la formation des jeunes en espérant que les meilleurs d’entre eux puissent rejoindre l’équipe première d’ici quelques années.