Très bien. Le réveil a été un peu dur, avec un petit mal de tête. Mais ça a été encore plus dur pour ma femme. Elle s’est bien amusée à Comblain (rires).

Il vous reste trois matches. Vous les voyez comment?

Il n’y a plus d’enjeu, mais on va jouer sérieusement. Pourquoi pas terminer avec seulement trois défaites. Contre Pepinster, on a une petite revanche à prendre. C’est un clin d’œil. Il ne faudrait pas que Pepinster nous batte deux fois. En plus, ce sera le dernier match de Clément.

Cinq joueurs (Harvey, Geubel, Démoulin et les Bizimana) peuvent aussi décrocher le titre en 2e régionale, après avoir déjà remporté la Coupe AWBB. Quelle saison!

C’est magnifique. Et on peut ajouter le coach, Sturam. Mon objectif, c’est de faire le point avec lui et avec Bill (Alex Billot) pour les aider à être prêt pour les play-off. Et peut-être leur donner un peu plus de temps de jeu.

Qu’est-ce qui a fait la différence par rapport à Comblain?

Pour Comblain, nos matches sont peut-être tombés à un mauvais moment, avec leurs blessures. Cela joue pour la confiance et le rythme. Nous, on a eu des blessés plus tôt dans la saison.

On a un banc plus profond, ça a joué aussi. On a su garder un rythme très élevé, en sachant qu’à un moment, ils allaient craquer. Et je trouve qu’on sait courir et jouer vite, comme eux, et qu’on sait aussi trouver la solution sur jeu placé, contrairement à eux. On l’a bien vu en 2e mi-temps samedi.

On a vraiment progressé, surtout au niveau mental. Et de la gestion des matchs.

Neufchâteau a bien progressé? La série était un peu moins forte que les années précédentes (dans le nord du pays)? Ou c’est un mélange des deux?

Un mélange des deux. Nous, on a vraiment progressé, surtout au niveau mental. Et de la gestion des matchs. Plusieurs fois, comme à Hasselt et à Esneux, on aurait pu perdre, mais on a bien réagi. J’ai l’impression que le niveau de la série a un peu diminué, oui. À cause du Covid? Pour toutes les équipes, ce n’était pas facile pour avoir le bon rythme. Mais cela n’enlève rien à notre mérite.

Le club n’a pas encore demandé sa licence pour la D2, mais pourrait obtenir une dérogation pour la demander en retard. Vous êtes confiant?

Oui, je suis plutôt confiant. La fédération a déjà fait une exception pour Ninane il y a deux ans. Et le règlement dit bien que le champion doit monter d’office. C’est un argument.

Même si elle monte, l’équipe ne se renforcera pas? Et Clément Thomas ne sera plus là…

Non, pas de renfort. C’est le souhait du club. Et je le rejoins. On doit se préparer pour les départs d’Alexis Pierre et Simon Hissette dans un an. Les jeunes doivent avoir du temps de jeu et prendre leurs responsabilités. Le temps de jeu de Clément, ce sera pour Lucas (Démoulin), Mathis (Bizimana), Hugo (Deneve) et Pierre (Geubel). Si on fait trois renforts, ce sont nos jeunes qui ne joueraient pas. Et même les autres. Je trouve que c’est très bien de récompenser les joueurs qui ont bossé toute cette saison. Ce sera un apprentissage pour tout le monde.

Le plus gros problème sera au niveau physique, dans la raquette?

Oui, c’est clair et net. On va être obligé de s’adapter. Il faudra jouer, à chaque match, comme samedi dernier à Comblain, avec cette hargne et cette détermination.

On n’ira pas là pour faire de la figuration. Ce sera un beau challenge

La saison s’annonce très compliquée en D2. Vous pensez pouvoir vous maintenir?

Je ne connais pas le niveau de la D2 de cette année-ci. On a affronté Charleroi en avant-saison, mais ce n’est pas révélateur. En tout cas, on sera les bleus de la série. On n’aura pas de cadeau des arbitres. Mais on n’ira pas là pour faire de la figuration. Ce sera un beau challenge et il faudra être très fort mentalement.

Ce que je ne veux absolument pas, c’est passer une saison où on finit par se laisser aller et ne plus rien faire. Il faudra se relever chaque lundi et être prêt à bosser. Il faut savoir où on s’embarque.

L’équipe aura un troisième entraînement par semaine?

Non. On ne changera rien. Deux entraînements par semaine. Les gars pourront toujours envisager de faire un entraînement supplémentaire avec l’équipe B.