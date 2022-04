Mais voilà, pas question de forfait général et dès les premières rencontres, le mot d’ordre était de répondre présent. Pascal Carpentier a été très clair à ce sujet et on ne peut que lui tirer son chapeau. Il a été présent lors des 21 rencontres déjà disputées. On peut ajouter aux félicitations Linda Claisse, qui n’a été absente qu’à une seule reprise.

Mais ce que les Sudistes ne savaient pas, c’est que la scoumoune allait s’abattre sur eux en fin de premier tour avec la blessure de leur premier joueur, Laurent Schrobiltgen, out pour le reste de la saison. " Cela a été un coup dur pour le noyau qui était déjà très réduit à la base, avoue Laurent Binamé, joueur à cinq reprises avec l’équipe.On a tourné avec deux joueurs réguliers et chaque semaine, on faisait appel à d’autres éléments du club pour compléter l’équipe. Pas question d’utiliser la règle mise sur pied pour cette période Covid qui autorisait les forfaits à répétition sans amendes. Nous avons tenu notre parole en étant présent chaque semaine à table. Et je peux vous dire que l’on a forcé le respect de nombreuses équipes de notre série. Nous avons souvent été accueillis comme des rois par nos adversaires, comme ce fut encore le cas le week-end passé à l’Alpa Ixelles, le champion. Ceux-ci comme tous les autres ont eu du respect pour notre attitude, à table ou en dehors. Les Bruxellois n’en revenaient pas que l’on fasse un tel déplacement alors qu’ils ont déjà eu droit à cinq forfaits en face d’eux cette année. On voulait être fier de notre parcours pour cette saison historique, je pense que l’on peut l’être. Et pour notre dernier match, à Bosquet, nous serons quatre à faire le déplacement dans ma région d’origine."

En P1 ou en P3?

Descendant, on ne sait pas encore si l’on retrouvera les Athusiens en P1 ou en P3 la saison prochaine. " Soit on brûle l’équipe et on reprend avec la B en P3, soit on décide de s’aligner en P1 même si on sait que l’on n’aura pas le niveau pour se maintenir. Pour creuser cette deuxième option, nous ouvrons la porte à l’un ou l’autre joueur qui serait intéressé d’évoluer à ce niveau."