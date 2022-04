Le Circuit des Ardennes, avec Lecerf

Il a souffert sur les routes du Triptyque des Monts et Châteaux (82e, à 28’), mais compte bien faire honneur à son nouveau maillot de Lotto-Soudal. L’ex-Corbelot William Jr Lecerf participe dès aujourd’hui et jusqu’à samedi à la 47e édition du Circuit des Ardennes et trouvera là des parcours bien plus propices à ses qualités de grimpeur. Mais l’opposition s’annonce solide avec les meilleures formations continentales espoirs d’Europe.