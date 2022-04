Donovan Maury ne prolongera pas à Ethe

Donovan Maury ne sera plus le coach d’Ethe la saison prochaine. Il l’a annoncé ce mercredi à ses joueurs. L’ancien défenseur de la Juve Stabia, qui fêtera ses 41 ans en mai, avait accepté, voilà un an, d’endosser le rôle de joueur-entraîneur, afin de succéder à Morgan Matz, lequel avait émis le souhait de ne pas poursuivre dans ce double rôle. Son passage à la tête des Cassidjes n’aura donc pas duré plus d’une saison.