De Almeida accroche Hesperange

Le Fola cartonne encore Bonne affaire pour Dudelange donc, mais aussi pour le Fola Esch. Après avoir atomisé Rodange (8-0), l’équipe de Sébastien Grandjean a remis ça contre l’autre futur descendant, Hamm (0-7). Notamment grâce à deux buts, les deux premiers de la rencontre, d’un Boutrif (ex-Virton) très inspiré. Le Fola revient ainsi à une longueur du Swift et du podium.

Tibor, Muric et Cornet barragistes Plus loin dans le classement, Hostert (avec Tibor titulaire et Muric en fin de match) a été tenu en échec par Mondorf et n’a pu abandonner à son adversaire du jour la place de barragiste qu’il détient pour l’heure. Wiltz, barragiste également, a également dû se contenter d’un point contre Rosport malgré un Vaccaro fort actif. Corner, lui, a dû se contenter de l’ultime quart d’heure dans les rangs des Nordistes.

Sommer arrête un penaltyPartage également pour le RFCU (sans Holter et Simon, avec un Tinelli peu inspiré après le repos) contre Mondorf, ce dont profite la Jeunesse Esch pour revenir à trois points du club de la capitale. Sans Cruz, les Eschois ont atomisé Etzella (5-1) et leur gardien, l’ex-Panî Kevin Sommer, a participé à la fête en détournant un penalty en fin de match.

Schmit bat son proprioRodange s’impose On notera enfin que Rodange, quelques jours après le renvoi d’éric Picart et une lourde défaite au Fola, l’a emporté face à un Strassen en perdition (1-0). En prêt à Rodange depuis janvier, Benjamin Schmit a donc vaincu le club dont il est toujours la propriété.

Les frères Thill recasésOn a beaucoup parlé d’eux lorsqu’ils ont dû quitter l’Ukraine et leur club, Poltava, en catastrophe: les frères Olivier et Vincent Thill, fils de l’ancien Athusien Serge Thill, ont retrouvé de l’embauche: le premier à Eyüpspor (Turquie), le second à Örebro (Turquie).