Comme si c’était hier. On se présente à six au sprint. Nous étions quatre du Chevigny. Sylvain Moniquet, aujourd’hui coéquipier de mon frère chez Lotto, avait tenté de finir en solo. Il est rejoint à 500 m du but. Je me suis alors collé à la roue de Tom Paquot, avant de le remonter dans les derniers mètres.

Cette fois, vous prenez le meilleur sur Thomas Deruette, un ancien pro.

Pour quelques centimètres à peine… Je ne sais même pas s’il y avait un pneu de différence. Avec Thomas, nous sommes restés devant pendant les trois quarts de la course. Nous nous retrouvons à quatre pour la victoire, avec le peloton juste derrière. Cette fois encore, je prends la bonne roue avant de déborder au dernier moment. C’est génial, même si à mes yeux, ce titre n’a pas la même valeur que celui des juniors. Pas question toutefois de dénigrer la concurrence.

Je me rends compte que le milieu des amateurs est aussi en plein boom. Tout le monde a son entraîneur, son capteur de vitesse et fait le métier. Ce ne sont plus les mêmes courses qu’il y a quelques années, avec des moyennes dépassant largement les 40 km/h.

C’est votre seconde victoire sur route de la saison. Et à nouveau le même week-end que votre cadet. Celui-ci vous sert de booster?

On pourrait le penser (rire). C’est peut-être le résultat de nos entraînements en commun, même si ça devient rare. Disons plutôt que je suis dans une bonne période, tant en VTT que sur la route. D’autant que ce type de course, avec des distances réduites, me convient bien.

On peut dire que vous êtes le confident attitré d’Arnaud. Que vous inspirent ses débuts chez les professionnels?

Ce qu’il réalise est tout bonnement exceptionnel, évidemment. Je vous dirai pourtant que ça ne me surprend qu’à moitié. Mon frère a toujours été un phénomène. Ses passages en débutants, en juniors et en espoirs étaient du même tonneau. J’étais certain qu’il trouverait d’emblée ses marques dans le WorldTour. Bien entendu, je ne m’imaginais pas qu’il allait arriver au 1er avril avec trois succès, mais quand il me parle de ses wattages, punaise! Il n’a quand même que vingt ans.

Comment le voyez-vous évoluer dans ce milieu professionnel?

Comme homme, je suis convaincu qu’il ne changera pas et restera fidèle à ses racines, à son image. Pourquoi attraperait-il tout d’un coup la grosse tête? Sur un plan purement sportif, on va voir s’il peut s’améliorer dans les côtes. Moi, je le pense et je crois qu’il peut devenir un nouveau van Aert.

De votre côté, vous accordez désormais la priorité au VTT. Vous reverra-t-on tout de même sur l’Arden Challenge dans une quinzaine de jours?

Oui. Je dispute la manche houffaloise du G-Skin puis un marathon le lundi de Pâques. Il est prévu que je participe aux trois étapes réservées aux amateurs. La journée initiale à Neufchâteau se déroule presque dans mon jardin. Ce serait génial si je pouvais revêtir un maillot distinctif: celui des rushes par exemple…