Aurélien Scheen : « Halthier, c’est un club de foot en or »

Le changement de coach était-il nécessaire?

François Dubois a repris le coaching, c’était notre capitaine. On espère vraiment qu’il va y avoir une nouvelle dynamique pour la dernière ligne droite. Cela pourrait être un futur très bon gardien, s’il le veut. Je ne veux pas critiquer le travail de Quentin (Slupik). Ce n’est pas de sa faute si la sauce n’a pas pris. Il reste cinq matches, dont quatre à domicile. On doit faire 12 sur 15. Il faut, en tout cas, gagner deux, trois matches pour sortir la tête hors de l’eau. On va travailler. Le groupe est soudé, avec des jeunes de grand talent comme Jeuzette, Lansival ou encore Wansart. Ils ont vraiment un gros potentiel.

Y a-t-il eu un souci au niveau du recrutement?

Nous avions eu des renforts de la région de Liège et de Verviers, mais cela n’a pas fonctionné et ils n’étaient pas très adeptes des entraînements. On ne peut pas leur en vouloir non plus. Mais cela a causé un problème dans le noyau. On s’est retrouvé certaines fois à 12 ou 13, alors qu’Halthier avait toujours un gros noyau.

Halthier en P3, cela ferait mauvais genre, non?

Ce n’est vraiment pas la place d’un club comme Halthier. D’autant qu’on a prouvé contre les grosses pointures qu’on avait le niveau. On a fait match nul contre Houffaloise, perdu dans les derniers instants face à Melreux. C’est juste que cela ne tourne pas. Pourtant, c’est un club en or, avec des supporters qui font les déplacements, avec des jeunes de qualité. Ce n’est vraiment que du bonheur. Le club mérite beaucoup mieux que les résultats actuels.

Avez-vous déjà connu une telle situation?

Oui, avec Lierneux. Ce club essaie d’ailleurs de remonter, mais ce n’est jamais facile de s’extraire. Si on devait descendre, il ne faudrait pas traîner en P3 car nos jeunes doivent évoluer en P2. On va aller chercher les points qui nous manquent au mental.