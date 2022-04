Chez les amateurs, en plus de Thomas Deruette, 2e, on retrouve dans le peloton à 3 secondes, Florian Gérard, 19e; Rémy Dechambre, 20e, et Axel Morette, 22e (65 partants).

En masters A, Régis Godard finit 5e; Julien Ponsard 6e; Michaël Goosse 9e, Nicolas Decker 17e et Jean-Philippe Jamaigne 19e (24 partants).

En masters B, derrière le duo Steve Guillaume – Kurt Van Goidsenhoven, Grégory Halin pointe en 5e position, devant Frédéric Georges 10e et Frédéric Jadot 11e (27 partants).

En masters C, Serge Leroy termine 3e de la course et Jean-François Thiry 10e (21 partants).

En masters D, Éric Doye se classe 14e (19 partants).

Notons qu’une chute intervenue dans le peloton des amateurs a contraint une quinzaine de coureurs à abandonner. Parmi eux, plusieurs membres du SLC². Victime d’une crevaison, Rémi Cara, lui aussi, a renoncé.